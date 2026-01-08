La Faz racconta la storia di Marius vivo grazie a un trapianto di polmone e alla passione per il calcio e lo Schalke

Mentre era in ospedale dopo il trapianto la sua unica passione erano le figurine panini. Oggi ha coinvolto nella sensibilizzazione sul tema dei trapianti tra viventi le squadre della Bundesliga

La Faz racconta oggi la storia di Marius, tifoso dello Schalke, ma sopratutto grande tifoso del calcio, oggi ha 25 anni e combatte dall’età di un anno e mezzo con la fibrosi cistica. Il calcio lo ha aiutato a mantenere alto il morale, a sentirsi parte del mondo dei coetanei e a combattere le difficoltà fisiche. Anche durante il coma e la riabilitazione.

Ha subito il primo trapianto di polmone vivente riuscito in Europa: il lobo polmonare inferiore destro della madre, il lobo inferiore sinistro del padre. Tre persone operate con il 30% di possibilità che il tutto riuscisse. Ha creato un progetto per sensibilizzare alla donazione di organi, “Junge Helden”, Schalke 04 ha collaborato. Mainz 05 e Leverkusen hanno organizzato giornate di sensibilizzazione. Distribuiscono tesserini per la donazione negli stadi, creano awareness, sfatano false credenze, rispondono a domande durante il talk di metà tempo. I tifosi apprezzano, diventano consapevoli e partecipano.

Cosa le è successo?

All’età di un anno e mezzo mi è stata diagnosticata la fibrosi cistica. Volevo essere un bambino normale, fare tutto ciò che fanno i bambini, giocare con gli amici, correre, giocare a calcio, ma non potevo mai farlo, perché non avevo sufficiente resistenza fisica… Nel 2011 il mio dottore ha detto a me e ai miei genitori, per la prima volta, che avrei avuto bisogno di un nuovo polmone per sopravvivere a breve e medio termine. È stato un colpo al cuore. Mille volte più devastante della semplice consapevolezza che sarebbe successo. Volevo assolutamente quel trapianto, una vita normale, giocare a calcio. Sognavo sempre questo. Così ho guardato avanti.

Il calcio aveva un ruolo in questo periodo?

Oh sì. Quando giocava lo Schalke, era il mio momento, e comunque, ogni volta che si giocava a calcio. Era la migliore distrazione per sopportare tutto. La mia stanza sembrava quella del centro dello Schalke, con poster di Huntelaar e Raúl. In quel periodo venivano anche giocatori del VfL Bochum a trovarmi.

Quando stavo peggio. Sono stato trasferito a Hannover, dove sarebbe avvenuto il trapianto comunque. Il 14 aprile 2012 c’era lo scontro Schalke-Dortmund. Stavo malissimo. Era l’ultima partita della mia vita vecchia. Quella notte mi hanno collegato alla macchina cuore-polmone e indotto in coma artificiale. La macchina cuore-polmone mi teneva in vita.

Il 26 aprile è il vostro “secondo compleanno”?

Durante l’operazione mi hanno rimosso i polmoni completi. Poi ho ricevuto il lobo polmonare inferiore destro di mia madre e il lobo inferiore sinistro di mio padre. Così è stato costruito il mio nuovo polmone. È stato il primo trapianto da vivente di successo in Europa. Ora i lobi sono cresciuti e riempiono completamente il torace. Nei raggi X non si vede più che erano due parti. Non raggiungo i valori di un uomo sano di 25 anni, ma posso giocare a calcio e tennis.

Come ti siete rimesso in piedi?

Con una bottiglia d’acqua da mezzo litro. Il fisioterapista mi ha fatto allenare con quella: cinque volte con la mano sinistra, cinque con la destra. Poi abbiamo aumentato gradualmente. Il calcio ha avuto un ruolo.

Quale?

C’era l’Europeo e le figurine Panini. Non potevo incollarle da solo, ma ricevevo centinaia di pacchetti. Mia sorella o i visitatori li aprivano, io indicavo il giocatore e la nazionale. Con le figurine riuscivano sempre a coinvolgermi. Avevo una tv personale, ero il paziente più seguito, sempre medici presenti a guardare il calcio con me. La prima partita dello Schalke nella mia nuova vita l’ho vista alla 34ª giornata, Huntelaar ha vinto la classifica cannonieri. Ma Raúl aveva smesso, uno shock.

Dimesso e subito allo stadio?

Il 10 luglio sono tornato a casa in sedia a rotelle. Volevo essere indipendente, quindi non sono entrato in casa con la sedia. Una o due settimane dopo ero allo Schalke per un’amichevole contro il Milan in sedia a rotelle. I tifosi cantavano “Alzatevi se siete dello Schalke”, e io mi sono alzato. Ho lottato per tornare alla vita. Primavera 2013, rientro a scuola. Attualmente lavoro alla mia tesi del master.

Cosa mette davanti a tutto il resto?

Alleno insieme a una collega una squadra femminile di calcio in Bezirksliga. Sulla linea, col sole in faccia, sono felice, grato e orgoglioso di avercela fatta.

Guardiamo oltre il calcio?

No, decisamente no. È la sensazione di essere parte di qualcosa. Sono orgoglioso del loro impegno. Sono molto emotivo in panchina. Nessuno gioisce più di me per un gol.

Come si articola nel dettaglio la cooperazione?