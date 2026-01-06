La difesa di Giuntoli: «I miei giocatori sono tutti titolari. Avevo riordinato i conti. Alla Juve prima di me perdevano 300 milioni, ora sono a meno 58»

Il direttore Ivan Zazzaroni apre il Corriere dello Sport scrivendo della retromarcia della Juventus, “dopo aver cancellato tutto ciò che sapeva di Agnelli, usando come sterminatore il povero Giuntoli, la società si sta rimangiando alcune scelte”.

La difesa di Giuntoli

Parte da qui Zazzaroni per imbastire una difesa di Cristiano Giuntoli. “Ha certamente delle colpe, essendo stato l’esecutore materiale, eppure merita – come tanti del resto – una difesa. Meglio se autodifesa. Ha però scelto di aspettare”.

Potrebbe interessarti: Che fine ha fatto Giuntoli? Si sono perse le tracce del (fu) direttorissimo della Juventus

Solo chi fa sbaglia

Zazzaroni conferma di aver provato a contattare l’ex dirigente di Napoli e Juventus per dargli il là a questa difesa ottenendo però solo mezze frasi

«Potresti fare un bel pezzo», la prima risposta. «Niente interviste, più avanti. Comunque materiale ne avresti… Da Huijsen criticato…». Ma l’hai ceduto, gli ho ricordato, «a Kolo Muani… Nico Gonzalez sta facendo benissimo all’Atlético, forse non mi ero sbagliato. Potresti parlare di tutti quelli che ho venduto». Meglio di no, visto l’azzeramento della Next Gen. «I miei giocatori sono tutti titolari. Io non cerco polemiche. Non ho avuto il tempo di lavorare. Soltanto un anno, e ho pagato l’infortunio di Bremer. Lo sai che Alberto Costa lo voleva il City? Avevo riordinato i conti. Sono arrivato che perdevano 300 milioni, ora sono a meno 58. L’età media è passata da 30 a 25. Argomenti ne avresti per ripulirmi un po’».