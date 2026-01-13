La decisione della Corte Suprema degli Usa può stravolgere il mondo dei transgender nello sport

La Corte suprema degli Stati Uniti discuterà oggi il diritto delle ragazze o delle donne transgender a partecipare alle competizioni sportive femminili scolastiche e universitarie. Donald Trump ha fatto dei diritti delle persone transgender uno degli assi della sua campagna nel 2024, promettendo di porre fine al “delirio transgender”. Il 20 gennaio, giorno del suo insediamento, il presidente repubblicano ha firmato un decreto secondo cui la sua amministrazione riconoscerebbe ormai solo l’esistenza di “due sessi, maschile e femminile”, definiti alla nascita. A febbraio ha firmato un decreto che autorizza le agenzie federali a tagliare i finanziamenti alle scuole che permettono agli atleti transgender di gareggiare nei campionati femminili. Ne scrive Le Parisien

In discussione sono le leggi adottate dagli Stati conservatori dell’Idaho e della Virginia Occidentale. Questi, come più della metà degli Stati americani, vietano alle donne transgender di partecipare alle competizioni femminili. In Idaho una studentessa della Boise State University ha contestato la sua esclusione dalle competizioni sportive. Una corte d’appello federale le ha dato ragione, ritenendo che la legge violasse una disposizione del Quattordicesimo emendamento della Costituzione americana sull’”eguale protezione” dei cittadini.

Le leggi di Virginia occidentale e Idaho sui transgender

In Virginia Occidentale si tratta invece di una minorenne transgender. Un’altra corte d’appello federale ha concluso che subiva una discriminazione fondata sul sesso, vietata dalla legge americana. L’amministrazione Trump, definisce queste leggi “politiche eminentemente ragionevoli”. “In media, gli uomini sono più veloci, più forti, più alti, più muscolosi e hanno maggiore esplosività rispetto alle donne”, sostiene l’Idaho nelle sue argomentazioni scritte. Assimila quindi le donne transgender agli uomini e invoca il “buon senso”.

“Le donne e le ragazze hanno perso posti nelle squadre sportive. Hanno ceduto posizioni sui podi dei campionati e subito infortuni” affrontando donne così, lamentano inoltre i rappresentanti della Virginia Occidentale. Ma le atlete transgender interessate esortano la Corte suprema a dichiarare queste leggi illegali e discriminatorie. La decisione dei nove giudici è attesa entro la fine della sessione annuale della Corte suprema, a fine giugno. A giugno, la Corte ha consentito al Tennessee (sud) di vietare ai minori transgender l’accesso ai trattamenti di transizione, ritenendo che la legge adottata da questo Stato in materia non avesse carattere discriminatorio.