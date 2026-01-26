La Cbs sul Napoli: “Gli infortuni non accadono per magia. Conte chiede tutto ai giocatori e sappiamo poi cosa succede”

Il network statunitense: "Il Napoli non ha abbastanza per competere anno dopo anno come Inter, Milan e Juve. Servirebbe un miracolo per recuperare l'Inter"

Su Cbs Sports Golazo, noto network calcistico statunitense, è stato analizzato il momento delicato del Napoli di Antonio Conte. A parlarne è stato Marco Messina, referente Serie A per Cbs e fondatore di Italian Football TV.

Il momento del Napoli visto da fuori: i dettagli

Messina:

È stato un anno sfortunato per loro: hanno perso tanti giocatori a causa degli infortuni e per quello che è successo sul mercato. Sono a 9 punti dall’Inter. Penso che servirebbe un miracolo per recuperare. È un distacco troppo grande. Per il Napoli non è stata la stagione giusta.

Continuano in studio:

Così come apprezzi la loro organizzazione e Conte, devi anche guardare agli infortuni. Gli infortuni non sono magia, non compaiono a caso: succedono per come giochi, per quanto corri, per quanto ti alleni. Lui chiede tutto, spremendo ogni energia dai giocatori. E alla seconda, terza, quarta stagione sappiamo cosa succede. Non hanno abbastanza per competere anno dopo anno come Inter, Milan e Juve.