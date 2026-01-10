“Italians”: l’arena di hockey delle Olimpiadi a Milano ha un buco nella pista, l’Nhl farà giocare i propri professionisti?

E’ allarme rosso per la pista di hockey su ghiaccio di Milano Santa Giulia dove si terranno le prossime gare delle Olimpiadi invernali. La competizione di hockey su ghiaccio femminile si svolgerà dal 5 al 19 febbraio, mentre il torneo maschile si svolgerà dall’11 al 22 febbraio. Venerdì sera, alla Santagiulia Arena di Milano, ancora in fase di allestimento, si è giocata una partita tra giocatori professionisti italiani su ghiaccio morbido, ben al di sotto degli standard della Nhl. Il quadro che ne è uscito è stato desolante, a partire dal breve ritardo nel primo tempo per sistemare una grande buca formatasi davanti a una delle porte. Ne parla Front Office Sports dall’altro lato dell’atlantico che elenca i problemi:

Gli spogliatoi e una pista di allenamento si trovano in una struttura temporanea accanto all’arena.

Il tabellone segnapunti principale deve ancora essere installato.

Le concessioni per la partita iniziale sono state vendute presso i food truck esterni, mentre le strutture permanenti all’interno dell’arena sono in fase di costruzione.

La capienza dell’arena per l’hockey sarà di 11.800 posti, inferiore ai 14.000 previsti inizialmente, poiché alcune sezioni dei posti a sedere non sono state completate.

Milano invita a non farsi prendere dal panico per le Olimpiadi dell’hockey su ghiaccio

Nonostante i problemi in corso, però, un cauto ottimismo permane in vista dell’imminente torneo olimpico di hockey, che vedrà la partecipazione di giocatori della Nhl per la prima volta in 12 anni. Si prevede che la partecipazione della Nhl continuerà. “100%, 100%”, ha dichiarato Andrea Francisi, responsabile delle operazioni di Milano-Cortina, quando gli è stato chiesto quanto fosse sicuro della partecipazione della Nhl .

“Sono molto fiducioso che [i giocatori della Nhl ] saranno qui e sarà estremamente emozionante”, ha dichiarato il direttore sportivo del Cio Pierre Ducrey. “Siamo molto entusiasti del loro ritorno; in 12 anni, c’è stato molto lavoro da parte di molte persone per far sì che ciò accadesse. “Quindi, sì, a febbraio avremo qui i giocatori della Nhl e sarà fantastico”, ha detto Ducrey.

I responsabili dei Giochi di Milano-Cortina 2026 hanno ripetutamente sottolineato che l’impianto sarà pronto per le Olimpiadi, nonostante i tempi di costruzione sempre più serrati. Altre partite preliminari si terranno questo fine settimana.