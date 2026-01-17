Elmas: «Dobbiamo segnare, siamo stati meno cattivi del solito»

A Dazn: «Non sono un leader, non mi piace tanto parlare ma sono cresciuto. Ora capisco meglio il calcio, mi sento più forte e maturo»

Eljif Elmas è intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Napoli-Sassuolo che si giocherà tra pochi minuti al Maradona. Di seguito quanto dichiarato.

Elmas: «Non sono un leader. Conosciamo i nostri errori, dobbiamo segnare»

«Conosciamo i nostri errori, siamo stati sfortunati ma anche poco cattivi. Creiamo gioco ma non abbiamo segnato abbastanza in queste ultime tre partite, ora sappiamo che dobbiamo innanzitutto segnare. Penso di essere più maturo, capisco meglio il calcio, sono cresciuto. Cerco di fare bene e vediamo come andrà. Leader? Non è vero, non voglio tanto parlare, sono un ragazzo qualunque del gruppo. Vergara ha tanta qualità e voglia di giocare, ha tutto il nostro supporto. Crediamo in lui.»

Napoli-Sassuolo, le formazioni ufficiali

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Højlund, Elmas. All. Conte

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Lipani, Matic, Vranckx; Fadera, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso

Il Napoli comunica le condizioni di Neres con una nota diffusa internamente alla stampa:

«A scopo precauzionale, David Neres non farà parte del match per proseguire il suo percorso riabilitativo.»