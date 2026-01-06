Se Conte ha gli uomini contati, intanto Chivu fa pre-tattica e ne cambia (almeno) 4 a Parma

Lo scrive il Corsport. "Dall'inizio Martinez, Pio Esposito, Luis Enrique. Fuori uno tra Barella e Calhanoglu e uno tra Bastoni e Dimarco. La condizione fisica contro Conte sarà decisiva"

Prima della sfida al Napoli, l’Inter di Chivu dovrà vedersela contro il Parma domani sera. Una gara che l’anno scorso gli interisti ricordano bene: il 2-2 al Tardini permise al Napoli di ritornare in corsa per lo Scudetto, che il Napoli stesso avrebbe potuto vincere proprio a Parma ma pareggiò 0-0 alla penultima giornata. Intrecci. Intanto, Chivu prepara un ricco turnover proprio per arrivare pronti al Napoli, cosa che invece Conte non potrà permettersi. Ne parla il Corriere dello Sport. Bonny è tornato in gruppo, Diouf e fuori e potrebbe giocare Luis Enrique dal 1′. Dentro anche Carlos Augusto.

Inter, turnover in vista del Napoli: Chivu mette in panchina uno tra Barella e Calhanoglu

“Ad ogni modo, assodato che, domani sera, contro il Parma, le novità in formazione non mancheranno, è facile immaginare che Chivu farà le sue scelte anche in funzione dello scontro diretto con il Napoli di domenica. Quella contro Conte sarà una battaglia e sarà decisiva la condizione fisica. Chi ha bisogno di riposare, quindi, lo farà al Tardini. Provando a immaginare qualche mossa, ci sarà almeno un avvicendamento per reparto. Già accennato a Carlos Augusto, a centrocampo dovrebbe fermarsi Zielinski, che lascerebbe il posto a Mkhitaryan. Da capire se ci sarà spazio anche per Sucic, con panchina per uno tra Barella e Calhanoglu.

In attacco, considerato che sarà utile avere peso in area, Esposito si candida per cominciare dall’inizio, con ballottaggio aperto su chi avrà a fianco tra Lautaro e Thuram. Per concludere con la difesa, plausibile che a guidare il reparto sia uno tra Acerbi e De Vrij, ma attenzione anche alla porta. Martinez, infatti, avrà presto un’altra occasione da titolare in campionato”.