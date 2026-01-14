Il Var fa infuriare anche Guardiola: sei minuti di attesa per annullare un gol del City e lui sbotta: «Due pesi e due misure»

In Coppa di Lega contro il Newcastle: «Non parlo mai degli arbitri ma non si capisce perché a volte il Var interviene e a volte no. Aspetto una spiegazione». Il City ha vinto

Il Var della semifinale di Carabao Cup tra Manchester City e Newcastle ha fatto infuriare Pep Guardiola dopo ave impiegato quasi sei minuti per annullare un gol di Antoine Semenyo. Il neo attaccate del City aveva da poco segnato il 2-0 ma al termine di un lungo controllo si era visto annullare la doppietta per il fuorigioco di Haaland giudicato in posizione tale da impedire l’intervento del difensore. Il City ha poi vinto ugualmente 2-0.

Ne scrive il Times

Parlando a Sky Sports, Guardiola ha detto: “Vorrei sapere perché il Var, al 60’ della partita di Premier League contro il Newcastle (22 novembre), che abbiamo perso 2-1, quando era sullo 0-0, per un rigore folle per fallo di (Fabian) Schar su Phil Foden, non è nemmeno intervenuto. “E dopo 20 minuti (della stessa partita), c’è un rigore incredibile su un tiro di Jeremy Doku. Colpisce la mano, e non viene nemmeno controllato dal Var. “Oggi quattro persone non sono state in grado di decidere (rapidamente sul fuorigioco) perché la linea non era chiara ma il secondo gol segnato dal Newcastle (in campionato a novembre) era perfetto. Perfetto, la linea.

Non sono sospettoso, in dieci anni non ho detto nulla quando abbiamo perso 2-1 qui. Non ho detto nulla dopo la finale di Fa Cup contro il Crystal Palace, quando dopo 30 o 40 minuti (Dean) Henderson doveva essere espulso. Ho detto qualcosa? No. Ma va bene, è così. Il fatto è che noi non diciamo nulla. Sono abbastanza sicuro che Howard Webb (il responsabile dell’organismo arbitrale della Premier League) commenterà domani e darà una spiegazione”.

Prosegue il Times

Guardiola, visto parlare con l’arbitro Chris Kavanagh dopo il fischio finale, ha proseguito: “In queste partite, i piccoli margini, le differenze, sono importanti. Ascoltate, non sono sospettoso. Guardate i due rigori. In Premier League venire qui e vincere 0-1 o 0-2 è una differenza enorme per noi. E non tolgo alcun merito al Newcastle, posso dire che hanno vinto meritatamente la partita di campionato (a novembre), ma perché il Var non è intervenuto? Oggi ci sono voluti più di sei minuti e non siamo nemmeno riusciti a discuterne con l’arbitro. Ma mi chiameranno. Questa volta me lo spiegheranno”.