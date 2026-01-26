Il Times celebra l’arbitro che è andato contro il Var e Guardiola: “Un eroe del vero calcio”

È stato un weekend da eroi, scrive il Times. Sì, va bene: Patrick Dorgu potrebbe aver segnato il gol della stagione, o Matheus Cunha ha riacceso la corsa al titolo, o magari Mateus Fernandes che “ha ridato speranza a un tetro London Stadium”. Ma no, secondo Martin Samuel l’eroe è stato un altro: un arbitro. Tal Farai Hallam, l’arbitro della partita del Manchester City contro il Wolverhampton Wanderers. Che ha fatto? E’ andato contro, in una botta sola, al Var e a Pep Guardiola. Ha interrotto il cortocircuito dei rigorini per i falletti di mani in area.

Persino l’associazione arbitri, dopo, gli ha fatto i complimenti.

“Nessuno lo amava, ma a noi non importa – scrive Samuel – Hallam, che ha diretto la sua prima partita in Premier League dopo essere stato promosso rapidamente nel gruppo di sviluppo della PGMOL (gli arbitri inglesi, ndr), ha preso una decisione così giusta, così coraggiosa, da essere quasi motivo di imbarazzo per i suoi colleghi. Invitato a guardare un fallo di mano dal Var Darren England, Hallam ha studiato il monitor, poi ha scelto di non cedere. Invitato ad ammettere di aver commesso un chiaro errore da uno degli arbitri più scarsi della Premier League, Hallam ha deciso di no. Invitato a mettere da parte il buon senso in favore della logica imperfetta e inadeguata del Var che sta rovinando il calcio moderno, Hallam ha fatto una dichiarazione che chiunque abbia giocato, o ami il calcio e la correttezza, può comprendere”.

“Beh, quasi tutti. Pep Guardiola era furioso perché alla sua squadra era stato negato un rigore perché un arbitro, finalmente, aveva pensato con la sua testa. La razionalità di Hallam potrebbe non rivelarsi immediatamente comprensibile, ma questo non significa che si sbagliasse. Quando il calcio finalmente si sarà allontanato in punta di piedi dalla follia degli ultimi anni, quando il gioco tornerà a correttezza, logica e regole che tutti potranno di nuovo comprendere, ciò che ha fatto potrebbe essere considerato uno dei punti di svolta. Che l’abbia fatto nella partita più importante della sua vita, senza pensare alla propria carriera, è solo merito suo”.

Samuel lo racconta, appunto, come una sorta di arbitro guastatore, non schiavo delle elites. “Mentre il difensore dei Wolves Yerson Mosquera affrontava Omar Marmoush, la palla rimbalzava e gli colpiva il braccio. Era lontana dal suo corpo, perché i due si stavano contendendo il possesso palla, ma non c’era alcuna intenzione di giocarla o di trarne vantaggio. Era un incidente ovvio. Ma entrava in gioco il Var England. Un pezzo grosso degli arbitri, l’Inghilterra”.

Qui Samuel si lascia un po’ andare: England “rovinava partite di Premier League quando Hallam non era nemmeno stato promosso in Championship”. Fu lui il 30 settembre 2023, che dalla cabina Var annullò un gol del Liverpool contro il Tottenham, “passato alla storia come il più grande errore dall’introduzione della tecnologia nel calcio inglese”.

“Quindi sarebbe stato molto facile lasciarsi intimidire mentre si avvicinava al monitor; molto facile perdere fiducia nella sua decisione iniziale e nel suo ragionamento. C’erano 52.469 persone allo stadio, la maggior parte delle quali era favorevole al rigore. Inoltre, Guardiola è una presenza decisamente più imponente di Rob Edwards, l’allenatore dei Wolves. Poi c’era l’anzianità di England nella cabina Var. Ovviamente, tutti pensavano che Hallam gli avrebbe dato ragione. Quando non l’ha fatto, è sembrato quasi che gli avrebbero dovuto concedere un giro d’onore. Alleluia. Gloria al cielo. Il buon senso ha prevalso. Un arbitro ha esaminato una fase di gioco e ha preso una decisione che coincideva con il punto di vista di ogni osservatore neutrale”.

“Le regole sono una barzelletta. Sono scritte da sciocchi e amministrate in modo sciocco. E forse anche Hallam la pensa così. Quindi, quando ha avuto l’opportunità di spruzzare anche solo un cucchiaino di buon senso, di pensare con la propria testa e fare ciò che era giusto e legittimo, ha rischiato i fischi del pubblico, di Guardiola e dei suoi colleghi, e l’ha colta. Bravo, quell’uomo, bravo. Speriamo che non si sia rovinato la carriera”.