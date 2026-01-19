Il Senegal pagherà a caro prezzo la protesta in Coppa d’Africa, rischia di trovarsi al Mondiale senza squadra (tutti squalificati)

Il Senegal ha vinto la Coppa d’Africa 1-0 contro il Marocco in finale. Ma nel match è accaduto di tutto: il Senegal ha abbandonato il terreno di gioco al rigore fischiato per il Marocco e ora in tanti rischiano una lunga squalifica e quindi la Nazionale potrebbe ritrovarsi senza mezza squadra al Mondiale.

Scrive il quotidiano spagnolo As:

Le immagini dei giocatori senegalesi che minacciano di ritirarsi dal campo, con l’allenatore Thiaw capo-banda, e gli incidenti molto gravi causati dai loro tifosi, possono portare a dure sanzioni alla federazione e alle persone coinvolte. Secondo i regolamenti della Coppa d’Africa, il Senegal potrebbe avere una multa che va dai 50mila a 100mila euro. Inoltre, ci saranno squalifiche per gli allenatori e i giocatori coinvolti per 4-6 partite, che potrebbero lasciare molti di loro fuori dal Mondiale. Le prossime partite in casa dovrebbero essere a porte chiuse.

Anche il presidente della Fifa, Gianni Infantino, si è espresso in merito alla protesta dei senegalesi di lasciare il campo:

«Condanniamo fermamente il comportamento di alcuni giocatori senegalesi e membri dello staff tecnico. È inaccettabile lasciare il campo in questo modo e la violenza non può essere tollerata nel nostro sport. Dobbiamo sempre rispettare le decisioni prese dagli arbitri, dentro e fuori dal campo. Le squadre devono giocare in conformità con le leggi del gioco, perché qualsiasi altro comportamento mette a repentaglio l’essenza stessa del calcio. Le scene deplorevoli a cui abbiamo assistito devono essere condannate e non si ripeteranno mai più».

La folle serata del Senegal in Coppa d’Africa

L’Equipe scrive:

Al termine di una notte sconvolgente e di una partita irrazionale, Senegal-Marocco è entrata nelle finali leggendarie che lasciano ricordi a lungo termine. Questa finale è stata quasi salvata dal rigore sbagliato di Brahim Diaz: il giocatore del Real Madrid si è fatto prendere dai diciotto minuti di attesa per il rigore, e ha pensato che il cucchiaio fosse la miglior firma possibile per far vincere al Marocco la Coppa d’Africa. È chiaro che il calcio europeo e mondiale non è necessariamente in una buona posizione per criticare l’arbitraggio, ma il fallo fischiato su Achraf Hakimi, poco prima che il Senegal segnasse, e il rigore assegnato a Diaz per un fallo che era un altro duello in area, avrebbero velato il trionfo che stava raggiungendo il Marocco e instillato un’eterna polemica nei dibattiti sull’arbitraggio nella competizione e sui favori concessi al paese organizzatore.

Tutto ciò che rimane di questa finale è la folle emozione di un miracolo e di una maledizione. Semifinalista dell’ultima Coppa del Mondo, il Marocco ha dimostrato di essere pronto per il Mondiale 2030, che co-organizzerà con sei stadi. E la vittoria del Senegal, che consacra la squadra africana, è un ulteriore modo di dirigersi verso la partita con la Francia il prossimo 16 giugno. Abbiamo pensato per un po’ che i senegalesi corressero il rischio di esserne privati del titolo, rifiutando di riprendere la partita. Non sappiamo esattamente cosa è stato riferito all’orecchio di Sadio Mané, ma hanno fatto bene a tornare in campo.