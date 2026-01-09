Il Senegal di Koulibaly avanza in semifinale di Coppa d’Africa: battuto il Mali 1-0
Gol di Ndiaye al 27esimo minuto. Ha giocato metà match con un uomo in più. Con 19 tiri, la squadra ha dominato ma non è riuscita a raddoppiare. Stasera Marocco-Camerun.
Il Senegal si qualifica per la semifinale di Coppa d’Africa battendo il Mali 1-0 che gioca metà partita con un uomo in meno per l’espulsione di Bissouma nel recupero della prima frazione. Il gol decisivo arriva al 27’ grazie a Iliman Ndiaye, attaccante dell’Everton.
La squadra di Pape Bouna Thiaw domina il match con 19 tiri verso la porta, ma non riesce a incrementare il vantaggio. Nel secondo tempo, il subentrato Pathe Ciss spreca un’occasione ghiotta calciando debole e centrale davanti al portiere maliano Djigui Diarra. Poco dopo, Lamine Camara colpisce un palo con una splendida volée, neutralizzata dall’estremo difensore.
Un momento chiave della partita è l’espulsione di Yves Bissouma, capitano del Mali, che al 45’ riceve il secondo cartellino giallo, lasciando i suoi in dieci uomini per tutta la ripresa.
Con questa vittoria, il Senegal di Koulibaly raggiunge la sua sesta semifinale nella storia della Coppa d’Africa, confermandosi una delle formazioni più solide del continente. In 13 incontri a eliminazione diretta del torneo, ha subito appena sei reti.
Sadio Mané, seppur senza segnare, si conferma elemento chiave con quattro occasioni create, record della partita, mentre Ndiaye si sblocca segnando il gol decisivo.
Il Senegal affronterà in semifinale la vincente della sfida tra Egitto e Costa d’Avorio, con l’obiettivo di proseguire la corsa verso il titolo continentale. Stasera Marocco-Camerun.