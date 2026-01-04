Il ritorno di Meret, oggi sarà in panchina. Il Napoli gioca con i titolarissimi della Supercoppa
Gazzetta: guarita la frattura al piede. Contro la Lazio vale il detto “squadra che vince, non si cambia”. L'unico ballottaggio è tra Spinazzola e Olivera
C’è di nuovo Meret tra i convocati del Napoli. Il portiere dei due scudetti ha superato l’infortunio al piede (frattura del secondo metatarso del piede destro) e oggi andrà in panchina contro la Lazio nella partita delle 12.30. Ma non ci saranno novità di formazione, Conte schiera i titolarissimi della Supercoppa.
Ecco cosa scrive la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo:
Sul treno per Roma è salito anche Alex Meret. Sessantuno giorni dopo, il portiere degli ultimi due scudetti del Napoli è finalmente di nuovo con la squadra, dopo la frattura del secondo metatarso del piede destro rimediata in allenamento. Meret si siederà in panchina, ci vorrà ancora un po’ per rivederlo in campo e comunque la porta al momento è in mani sicure, quelle di Vanja Milinkovic Savic. Recuperato anche Mathias Olivera, che resta un’alternativa preziosa sia per il trio difensivo sia per giocare largo a tutta fascia, dove resta aperto l’unico ballottaggio. Spinazzola non è al cento per cento, a Cremona si era fermato per un fastidio muscolare: dovrebbe giocare lui, con la conferma dell’undici che ha vinto la Supercoppa e in casa della Cremonese. Ma Gutierrez c’è ed è pronto. Non ce l’ha fatta, invece, Sam Beukema, che si era fermato in allenamento a Riad, prima della finale. Il dolore al piede persiste, meglio non rischiare in vista di un mese in cui il Napoli giocherà ogni tre giorni e con Anguissa, Gilmour e Lukaku ancora out per almeno altre tre settimane. Ci sarà Di Lorenzo nel terzetto arretrato, con Politano a tutta fascia.
