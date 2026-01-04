Il ritorno di Meret, oggi sarà in panchina. Il Napoli gioca con i titolarissimi della Supercoppa

Il ritorno di Meret, oggi sarà in panchina. Ma il Napoli gioca con i titolarissimi della Supercoppa

C’è di nuovo Meret tra i convocati del Napoli. Il portiere dei due scudetti ha superato l’infortunio al piede (frat­tura del secondo meta­tarso del piede destro) e oggi andrà in panchina contro la Lazio nella partita delle 12.30. Ma non ci saranno novità di formazione, Conte schiera i titolarissimi della Supercoppa.

Ecco cosa scrive la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo:

Sul treno per Roma è salito anche Alex Meret. Ses­san­tuno giorni dopo, il por­tiere degli ultimi due scu­detti del Napoli è final­mente di nuovo con la squa­dra, dopo la frat­tura del secondo meta­tarso del piede destro rime­diata in alle­na­mento. Meret si sie­derà in pan­china, ci vorrà ancora un po’ per rive­derlo in campo e comun­que la porta al momento è in mani sicure, quelle di Vanja Milin­ko­vic Savic. Recu­pe­rato anche Mathias Oli­vera, che resta un’alter­na­tiva pre­ziosa sia per il trio difen­sivo sia per gio­care largo a tutta fascia, dove resta aperto l’unico bal­lot­tag­gio. Spi­naz­zola non è al cento per cento, a Cre­mona si era fer­mato per un fasti­dio musco­lare: dovrebbe gio­care lui, con la con­ferma dell’undici che ha vinto la Super­coppa e in casa della Cre­mo­nese. Ma Gutier­rez c’è ed è pronto. Non ce l’ha fatta, invece, Sam Beu­kema, che si era fer­mato in alle­na­mento a Riad, prima della finale. Il dolore al piede per­si­ste, meglio non rischiare in vista di un mese in cui il Napoli gio­cherà ogni tre giorni e con Anguissa, Gil­mour e Lukaku ancora out per almeno altre tre set­ti­mane. Ci sarà Di Lorenzo nel ter­zetto arre­trato, con Poli­tano a tutta fascia.

Leggi anche: Caressa: «Milinkovic-Savic è stato esaltato anche troppo, ma ha evidenti lacune. Per me, Meret è molto più forte»