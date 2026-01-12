Il Real Madrid non è il Leverkusen, resta solo il dubbio se Xabi Alonso sia stato sé stesso (As)

Al Bayer ha messo su qualcosa di storico, al Madrid è stato poco più che una parentesi. Al Bernabeu la storia c'è già: non contano i nomi, solo le prestazioni

Fino alla partita contro il Valencia del 1° novembre , il quadro era quasi impeccabile: 17 vittorie in 20 partite, prima posizione in classifica con cinque punti di vantaggio e un bilancio perfetto in Champions League . Ma 72 giorni dopo, la storia è molto diversa. 24 vittorie, quattro pareggi e sei sconfitte. Un record che, a prima vista, non sembra così allarmante, ma c’è un problema: le prestazioni della squadra sono peggiorate. È l’analsi di Diario As.

Quel Real Madrid, quello che vinse 13 delle sue prime 14 partite, è crollato. Da quel 1° novembre in poi, il Bernabéu iniziò a oscurarsi: solo sette vittorie nelle ultime 14 partite. Una percentuale di vittorie del 50% indegna del club. Un crollo. Un mayday. Tutto è iniziato a Liverpool. Poi Vallecas , Elche, Girona, Celta Vigo, Manchester City e, infine, la finale di Supercoppa. Un progetto passato dalla leadership al naufragio: 4 punti dietro la capolista e sul punto di uscire dalle prime otto della Champions League.

Xabi Alonso non è stato esonerato solo per i risultati. È stato anche per il sentimento prevalente. Da diverse settimane, i vertici del club nutrivano dubbi sul progetto. C’è la sensazione che non abbia trovato la formula giusta, che non si sia integrato con lo spogliatoio e che la preparazione fisica non sia stata efficace. La sensazione è che la squadra semplicemente non stia rendendo, anche quando i giocatori danno il massimo.

Le esigenze del Real Madrid sono inderogabili e prevalgono su tutte le altre. Giocatori, allenatori, leggende: è la regola suprema di un club con un’atmosfera difficile da gestire. Chiunque arrivi al Madrid, arriva sulla panchina più esigente del mondo. Forse questo è sinonimo di impazienza. E’ innegabile che questa sia la formula che ha portato il club all’apice dello sport. Avere un museo di leggende. Un passato storico. Al Real Madrid non interessano i nomi; solo le prestazioni.

Il Madrid di Xabi Alonso non funzionava e quindi Xabi Alonso se ne va. Sono le regole del calcio, il contrario della marina: il capitano è il primo ad abbandonare la barca ai primi sintomi di naufragio. Non è l’unico responsabile, ma così funziona. Così finisce la storia di un allenatore su cui aleggia il dubbio se sia stato sé stesso fino in fondo. Se, con il passare dei mesi, non stesse frenando.

Perché da giugno a gennaio, più che sfumature, ci sono state divergenze. Sempre meno vorace; sempre più negoziabile. Come le decisioni controverse, ma personali: sostituire Vinicius – anche metterlo a destra, come è successo nel New Jersey – o posizionare Valverde da esterno, se è meglio per la squadra. Rodrygo è passato dal veto a destra, al ritorno a destra. Il dubbio se Xabi fosse Xabi al 100%… resta. È inevitabile.

Si conclude così l’era dell’uomo che ha orchestrato qualcosa di storico al Bayer Leverkusen. Probabilmente irripetibile. Arrivò nell’ottobre 2022, con la squadra a rischio retrocessione. Agonizzante e in fiamme. Quella stagione non solo li salvò dalla retrocessione, ma li assicurò anche la qualificazione all’Europa League. Fu il preludio a un percorso degno di ammirazione. Nel 2023-24, vinse la Bundesliga (la prima in assoluto per il club), la Coppa di Germania e raggiunse la finale di Europa League . Tutto questo con una serie fenomenale: 54 partite senza sconfitte. Un curriculum che non solo attirò l’attenzione del Real Madrid, ma la mandò in mille pezzi.