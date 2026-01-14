Home » Il Campo » Champions e calcio estero

Il Real Madrid eliminato dall’Albacete (Serie B) in Coppa del Re. Comincia malissimo Arbeloa. Marca: “vergogna”

Sconfitta per 3-2 con gol all'ultimo secondo. Marca attacca Florentino: “Xabi licenziato per acclamazione personale, che non è popolare, nel piano non era prevista questa debacle»

Real Madrid

Real Madrid's new coach Alvaro Arbeloa gives a press conference at Real Madrid Sports City in Valdebebas, in the outskirts of Madrid, on January 13, 2026. Real Madrid appointed Alvaro Arbeloa as new coach on January 12, 2026 after coach Xabi Alonso has left the club by mutual consent, a day after the team lost the Spanish Super Cup final against rivals Barcelona, AFP reports. (Photo by Oscar DEL POZO / AFP)

Brutto inizio per Arbeloa al Real Madrid. Il Real Madrid viene sconfitto per 3-2 in casa dell’Albacete con gol allo scadere e viene eliminato dalla Coppa del Re. Un’onta se consideriamo che l’Albacete milita in Seconda Divisione. Il Madrid aveva già recuperato due volte, l’ultima all 91esimo ma non è riuscito a mantenere il pari.

I quotidiani sono scatenati. Marca scrive di Vergogna.

Per Diario As: la convalescenza sarà lenta. E un disastro – di quelli che rimangono per la storia – non sembra il miglior inizio di un’era. (…) Nel copione del licenziamento di Xabi, per acclamazione personale (la frecciata è a Florentino, ndr), che non è popolare, non c’era questa debacle.

