Il Real Madrid eliminato dall’Albacete (Serie B) in Coppa del Re. Comincia malissimo Arbeloa. Marca: “vergogna”

Sconfitta per 3-2 con gol all'ultimo secondo. Marca attacca Florentino: “Xabi licenziato per acclamazione personale, che non è popolare, nel piano non era prevista questa debacle»

Brutto inizio per Arbeloa al Real Madrid. Il Real Madrid viene sconfitto per 3-2 in casa dell’Albacete con gol allo scadere e viene eliminato dalla Coppa del Re. Un’onta se consideriamo che l’Albacete milita in Seconda Divisione. Il Madrid aveva già recuperato due volte, l’ultima all 91esimo ma non è riuscito a mantenere il pari.

I quotidiani sono scatenati. Marca scrive di Vergogna.

Per Diario As: la convalescenza sarà lenta. E un disastro – di quelli che rimangono per la storia – non sembra il miglior inizio di un’era. (…) Nel copione del licenziamento di Xabi, per acclamazione personale (la frecciata è a Florentino, ndr), che non è popolare, non c’era questa debacle.

