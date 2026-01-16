Il Paris Fc vede Dzeko come Giroud, il club vorrebbe un attaccante d’esperienza

L'Equipe: ha la stessa età di Olivier Giroud e ha segnato solo 2 gol con la Fiorentina, ma aveva fatto 21 reti col Fenerbahçe la scorsa stagione.

Edin Dzeko piace al Paris Fc, 15esimo in Ligue 1 e neopromosso la scorsa stagione. L’attaccante sta trovando poco spazio con la Fiorentina e il club francese vorrebbe puntare su di lui come il Lille ha avuto fiducia in Giroud, nonostante l’età.

Il Paris Fc su Dzeko

Come riportato da L’Equipe:

Il Paris Fc, nella sua ricerca di un rinforzo questo inverno, aveva dato la priorità ad un centravanti. Secondo le nostre informazioni, sono stati presi contatti con Edin Dzeko, il 39enne bosniaco attualmente alla Fiorentina. L’ex giocatore di Inter, Roma, Manchester City e Wolfsburg ha la stessa età di Olivier Giroud e se ha segnato solo 2 volte in 18 incontri giocati con la Viola, ne aveva segnati 21 in 53 partite in tutte le competizioni la scorsa stagione con il Fenerbahçe. Questo arrivo costituirebbe un rinforzo d’esperienza per il Paris Fc.