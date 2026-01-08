Il Napoli ha avuto un impatto con la partita insufficiente

Repubblica sottolinea che, al di là degli errori arbitrali, il Napoli contro il Verona ha confermato le sue difficoltà, quando è costretto dal calendario a scendere in campo ogni tre giorni.

“il Napoli contro il Verona ha confermato le sue difficoltà, quando è costretto dal calendario a scendere in campo ogni tre giorni. Gli azzurri hanno avuto un impatto con la partita insufficiente e al di là delle discutibili decisioni dell’arbitro Marchetti («Al Var si perde sempre più tempo», si è lamentato Politano) si sono condannati da soli a un pomeriggio in salita.

La coperta corta (ancora sette indisponibili) diventa un problema se c’è poco spazio per recuperare le forze tra una gara e l’altra, visto che i titolarissimi sono quasi senza ricambi. Per mettere a disagio i campioni d’Italia è bastato infatti un turn over minimo, con tre cambi e i ritorni tra i titolari di Buongiorno e Gutierrez: entrambi insufficienti . Si è sentita troppo l’assenza dell’infortunato Neres, sostituito in attacco da Lang in modo appena sufficiente”.