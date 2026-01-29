Il Napoli è fuori da tutto, l’espres­sione pia­gnu­co­lante di Conte è la dida­sca­lia del momento napo­le­tano

Tony Damascelli fotografa la Champions delle italiane e si sofferma soprattutto sul Napoli la squadra campione d’Italia che però è arrivata trentesima nel girone da trentasei di Champions League. Difficile non chiamarlo fallimento. Damascelli non utilizza questo termine, peraltro abusato, ma non fa sconti.

Ecco cosa scrive sul Giornale:

Il Napoli, dun­que, è fuori dalla coppa e, si potrebbe aggiun­gere, da tutto, ha viag­giato tra inferno e para­diso, andata e ritorno, Ver­gara, lo scu­gnizzo di Frat­ta­mi­nore (dun­que di chiari ori­gini ita­liane non rico­no­sciute dall’arbi­tro Mariani dome­nica a Torino) aveva segnato un gol alla Diego Armando, pro­prio nel tea­tro dedi­cato a Mara­dona, il gol di Hoj­lund aveva poi rega­lato sogni e spe­ranze di qua­li­fi­ca­zione al turno suc­ces­sivo ma i due vele­nosi gol di Joao Pedro hanno spento i fuo­chi dello sta­dio, l’espres­sione rag­grin­zita e pia­gnu­co­lante di Conte è stata la dida­sca­lia del momento napo­le­tano che ora dovrà fare i conti non sol­tanto con gli infor­tuni ma con un bilan­cio cri­tico, senza le entrate di coppa.

