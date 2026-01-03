Il Lens campione d’inverno in Ligue 1 per la prima volta in dieci anni, l’ex Udinese Thauvin tra i trascinatori

Hanno vinto contro il Tolosa e ora sono a +4 sul Psg. Le Parisien: tuttavia, dal 1975, solo il 53% delle volte una squadra campione d'inverno ha vinto poi la Ligue 1.

Grazie alla vittoria contro il Tolosa per 3-0, il Lens si è laureato campione d’inverno di Francia con 40 punti in 17 giornate, superando il Psg.

Il Lens campione d’inverno in Ligue 1

Le Parisien scrive:

Il Lens si è assicurato il titolo onorifico di “campione d’inverno” della stagione. Dopo il settimo successo di fila in campionato, hanno 40 punti e sono a +4 sul Psg [che deve ancora giocare, ndr]. Gli uomini di Pierre Sage non potranno essere raggiunti alla fine di questa giornata. Fino alla stagione 2023-24, è stato necessario attendere la 19esima giornata di campionato per raggiungere questo status, poiché le partite erano 38 in totale. Dal momento che la Ligue 1 è stata ridotta a 18 squadre, siamo a metà strada alla 17esima.

Con 13 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte, il Lens è sullo stesso ritmo del Psg di due stagioni fa. Tuttavia, essere campioni d’inverno non garantisce di essere incoronati campioni a fine stagione. Dal 1975, solo il 53% delle volte è successo. Nelle ultime dieci stagioni, il Psg è stato campione d’inverno sette volte, e tutte e sette ha vinto il campionato; una volta il Nizza, che poi finì terzo; una volta il Lione, che concluse la stagione al quarto posto.

A trascinare il Lens sono stati Odsonne Edouard e Wesley Said, con 7 gol ciascuno in campionato finora, e il centrocampista Adrien Thomasson, con 6 assist. In squadra è presente anche l’ex Udinese Thauvin, con 5 gol e 2 assist finora.