Il lato oscuro del “cucchiaio”: Panenka è passato alla storia, anche Brahim, ma per i motivi opposti

Il Guardian: nel 1976 Panenka aveva dalla sua l'effetto sorpresa: nessuno ci aveva mai provato prima. Oggi è un atto egoista in un gioco di squadra, dove il rischio supera la ricompensa. E Brahim lo ha pagato

All’estero il rigore col cucchiaio lo chiamano Panenka. Perché fu lui il primo a tirarlo così, o almeno il primo a essere ricordato. Segnò così il rigore decisivo della finale dell’Europeo del 1986 tra la Germania Ovest e la sua Cecoslovacchia. Brahim Díaz ha tentato un rigore alla Panenka nella finale della Coppa d’Africa 2025, ma il tiro è finito tra le mani di Édouard Mendy, consegnando la vittoria al Senegal. Quindi, vale davvero la pena provare questo gesto? Ne scrive il Guardian

Il gesto del cucchiaio lo si prova a proprio rischio e pericolo

Si legge sul Guardian:

Il rigore alla Panenka, se eseguito con successo, offre il beneficio di far sembrare ridicolo il portiere e geniale chi lo calcia, ma Brahim Díaz è l’ultimo a imparare il prezzo di quando le cose vanno storte.

È andata male, e di brutto, per l’attaccante del Real Madrid, che ha scodellato il pallone nelle mani del fermo Édouard Mendy. Il Senegal ha trionfato ai supplementari e Brahim ha dovuto ritirare timidamente il premio di capocannoniere da Gianni Infantino, con l’aria di un bambino che vorrebbe patatine ma riceve piselli.

La differenza con Panenka

Le pressioni erano alte come lo erano state per Panenka. Il centrocampista cecoslovacco aveva un titolo continentale a portata di mano e la possibilità di entrare nella storia del suo paese, ma, a differenza di Díaz, aveva l’elemento sorpresa. Nessuno lo aveva mai tentato prima del 1976 e Sepp Maier, della Germania Ovest, ci cascò. Panenka riuscì e scrisse il suo nome nella leggenda, mentre Díaz lo ha fatto… per le ragioni sbagliate.

Il rigore alla Panenka richiede una momentanea pausa al momento dell’impatto con il pallone e, se il portiere mantiene la calma, può respingere facilmente. Díaz ha dichiarato che sarà difficile riprendersi dall’errore: «Il mio cuore soffre», ha detto. Ben diverso dalle riflessioni di Panenka sul suo tiro storico: «Volevo offrire ai tifosi qualcosa di nuovo da vedere, creare qualcosa di cui si parlasse».

«Mi vedevo come un uomo di spettacolo e consideravo questo rigore un riflesso della mia personalità», disse Panenka. Dramma, tragedia e comicità sono possibili in un rigore alla Panenka, perfetto o fallito, ma lo showman desidera solo un finale glorioso. È un atto egoista in un gioco di squadra, dove il rischio supera la ricompensa.