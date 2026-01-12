Il Corriere della Sera ce l’ha con l’Inter di Chivu: “quando vincerà uno scontro diretto? Dov’è finito Lautaro?”
Il Corriere della Sera non nasconde il disappunto per il pareggio dell’Inter, per la squadra di Chivu che ancora una volta non vince uno scontro diretto e con Lautaro che fallisce l’ennesima partita che conta. È il classico calciatore forte con le piccole e piccolo con le forti.
Scrive il Corsera con l’ottimo Paolo Tomaselli:
Le solite illusioni dell’inter. La corazza spessa del Napoli. La fuga d’inverno progettata da Chivu, che sognava di staccare di 7 punti i campioni in carica resta programmata solo sul navigatore: il campionato è aperto, apertissimo, praticamente spalancato, dopo un pareggio show.
Il primo pareggio in campionato per Chivu è un punto interrogativo che non si cancella: quando tornerà la sua Inter a vincere uno scontro diretto con Napoli, Milan o Juve? La serie si allunga a 14 gare.
Ce la farà stavolta l’Inter a chiudere la partita o si specchierà nell’area avversaria? La risposta esatta è sempre la seconda: Milinkovic deve solo parare su Thuram un colpo di testa centrale, poi ci pensano per lo più Barella e Lautaro (che mura un tiro di Zielinski) a fermarsi sul più bello.
Il Napoli aggredisce la ripresa con piglio ancora maggiore, ma il lottatore Hojlund in contropiede e poi Di Lorenzo di testa sprecano due palle gol nitide. Mkhitaryan ridà lucidità all’inter e si guadagna anche il rigore, che Doveri si era perso perché nella stessa azione l’inter tira due volte verso la porta. Il vento sembra tutto a favore dell’Inter, che pure si chiede dov’è Lautaro, da 9 partite a secco col Napoli. Ma la frustata di McTominay, dopo un traversone da destra a sinistra di Politano rimesso in mezzo da Lang , è come una porta sbattuta in faccia alla squadra di Chivu: almeno per adesso, non scappa nessuno.