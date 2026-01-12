Il Corriere della Sera ce l’ha con l’Inter di Chivu: “quando vincerà uno scontro diretto? Dov’è finito Lautaro?”

Il Corriere della Sera non nasconde il disappunto per il pareggio dell’Inter, per la squadra di Chivu che ancora una volta non vince uno scontro diretto e con Lautaro che fallisce l’ennesima partita che conta. È il classico calciatore forte con le piccole e piccolo con le forti.

Scrive il Corsera con l’ottimo Paolo Tomaselli:

Le solite illu­sioni dell’inter. La corazza spessa del Napoli. La fuga d’inverno pro­get­tata da Chivu, che sognava di stac­care di 7 punti i cam­pioni in carica resta pro­gram­mata solo sul navi­ga­tore: il cam­pio­nato è aperto, aper­tis­simo, pra­ti­ca­mente spa­lan­cato, dopo un pareg­gio show.

Il primo pareg­gio in cam­pio­nato per Chivu è un punto inter­ro­ga­tivo che non si can­cella: quando tor­nerà la sua Inter a vin­cere uno scon­tro diretto con Napoli, Milan o Juve? La serie si allunga a 14 gare.

Ce la farà sta­volta l’Inter a chiu­dere la par­tita o si spec­chierà nell’area avver­sa­ria? La rispo­sta esatta è sem­pre la seconda: Milin­ko­vic deve solo parare su Thu­ram un colpo di testa cen­trale, poi ci pen­sano per lo più Barella e Lau­taro (che mura un tiro di Zie­lin­ski) a fer­marsi sul più bello.

Il Napoli aggre­di­sce la ripresa con piglio ancora mag­giore, ma il lot­ta­tore Hoj­lund in con­tro­piede e poi Di Lorenzo di testa spre­cano due palle gol nitide. Mkhi­ta­ryan ridà luci­dità all’inter e si gua­da­gna anche il rigore, che Doveri si era perso per­ché nella stessa azione l’inter tira due volte verso la porta. Il vento sem­bra tutto a favore dell’Inter, che pure si chiede dov’è Lau­taro, da 9 par­tite a secco col Napoli. Ma la fru­stata di McTo­mi­nay, dopo un tra­ver­sone da destra a sini­stra di Poli­tano rimesso in mezzo da Lang , è come una porta sbat­tuta in fac­cia alla squa­dra di Chivu: almeno per adesso, non scappa nes­suno.