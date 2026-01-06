Il Como travolge il Pisa 3 a 0 ed è quarto in classifica. Nzola sbaglia un rigore alla David, ormai è una moda

Il Como fa sul serio. La squadra di Fabregas sale a 33 punti e ha la miglior difesa del campionato. Gol di Perrone e doppietta di Douvikas

Il Como sale a 33 punti grazie alla vittoria per 3-0 sul Pisa, e raggiunge gli stessi punti di Roma e Juventus. La squadra lombarda vanta inoltre la miglior difesa della Serie A, insieme alla Roma, con soli 12 gol subiti.

Pisa-Como: report del match

Al 20’ arriva l’azione più pericolosa per i padroni di casa: Nzola controlla e lavora bene un pallone, servendo Tramoni, che si lancia verso la porta difesa da Butez. Il suo tiro di destro verso il secondo palo però sfiora la porta senza trovare il gol.

Nel resto del primo tempo ci sono state altre occasioni interessanti da entrambe le parti, ma nessun attaccante è riuscito a bucare le difese. Alla fine, il fischio dell’arbitro manda le squadre negli spogliatoi con il risultato di 0-0.

Nella ripresa, il copione del match è rimasto simile, con il Pisa che in alcuni frangenti ha dato l’impressione di poter aprire il risultato. Al 68’, però, Maxi Perrone ha calciato un potente sinistro dal limite dell’area, trovando Semper in ritardo e portando il Como in vantaggio.

Otto minuti più tardi, al 76’, è arrivato il raddoppio firmato da Douvikas, che servito perfettamente da Jesus Rodriguez, ha battuto lo stesso Semper con un destro diagonale da distanza ravvicinata. Poco dopo i padroni di casa hanno avuto una grande chance per ridurre lo svantaggio, ma Nzola ha calciato in modo ridicolo il rigore e Butez ha parato senza patemi. Un tiro alla David, ormai è una moda calciare i rigori nel miglior modo possibile per non segnare.

Prima del triplice fischio, Douvikas ha poi realizzato la sua doppietta dal dischetto, chiudendo il match sul 0-3 finale.