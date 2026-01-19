Il Como di Fabregas scherza con la Lazio di Sarri (3-0). Lotito è sicuro che Baroni avrebbe fatto peggio del Comandante?

Severa lezione di calcio del Como di Fabregas alla Lazio di Maurizio Sarri. Dopo quella dell’andata, all’Olimpico è andata in scena una ripetizione che possiamo definire persino più umiliante di quella di agosto. È finita 0-3 e il Como ha anche sbagliato un rigore con Nico Paz che si è “accontentato” di segnare una doppietta. La squadra di proprietà indonesiana ha smesso di giocare all’inizio del secondo tempo altrimenti sarebbe finita dieci a zero. La Lazio è sembrata davvero poca cosa mentre il Como ha impressionato. Gli uomini di Fabregas hanno indirizzato subito il match con il gol di Baturina (schierato a sinistra con spostamento di Jesé Rodriguez al centro e panchina per Douvikas). Nico Paz ha segnato il 2-0 con tocco ravvicinato in area prima di sbagliare il rigore del 3-0 (respinto da Provedel). A inizio ripresa il gioiellino dell’argentino del Real Madrid (su assist di Baturina) che ha chiuso il match.

La Lazio e Lotito dovrebbero riflettere. Davvero Baroni avrebbe fatto peggio di Maurizio Sarri che è scivolato al nono posto in classifica mentre il Como è sesto a due punti dalla Juventus.