Il Cholo Simeone si scusa con Vinicius e Florentino: «Mi sono comportato male»

Discorso chiuso. Arrivano le scuse di Diego Pablo Simeone dopo la litigata con Vinicius in occasione della Supercoppa di Spagna, ma a fare notizia non è stato il 2-1 finale per il Real Madrid, bensì la rissa che ha coinvolto Diego Simeone e Vinicius Jr. Durante il match vinto dai blancos contro l’Atletico, Simeone si era rivolto al brasiliano gridando: “Florentino ti caccerà, ricordati quello che ti dico”, accompagnando poi l’uscita dal campo del giocatore con il gesto provocatorio dell’orecchio (“Ascolta!”). Vinicius subito dopo la partita, forse già mentre era negli spogliatoi ha voluto dedicare un pensiero al ‘Cholo, su Instagram ha trovato un post che lo vedeva co-protagonista con l’allenatore argentino. Uno screen dell’uscita dal campo dell’attaccante e una scritta semplice: “Cholo Simeone vs Vinicius”. Il brasiliano l’ha commentata scrivendo in modo pungente: “Has perdido otra eliminatorias”. Con una serie di emoje allibite. In sostanza ha sottolineato l’ennesima vittoria del Real sull’Atletico.

Oggi le Scuse come scrive as

Vorrei scusarmi con il signor Florentino e il signor Vinicius per quello che è successo. Non è stato giusto da parte mia comportarmi in quel modo, e lo riconosco. La squadra vincitrice meritava di passare il turno; meritava di passare il turno. Hanno sfiorato il pareggio. Il Barcellona è un’ottima squadra e ha uno stile di gioco molto forte “Mi scuso. Non ho altro da aggiungere.” Parole che tentano di ricucire lo strappo dopo un comportamento che lo stesso Xabi Alonso aveva definito “oltre i limiti dello sport”.