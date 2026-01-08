Il Chelsea è su Kim, costa circa 30 milioni e Rosenoir lo vorrebbe per rinforzare la difesa
Potrebbe tornare al Maradona il 28 gennaio da avversario, nel match di Champions col Napoli. Caughtoffside: ha perso la titolarità nel Bayern di Kompany, dunque potrebbe accettare il trasferimento.
Il Chelsea, che sarà ultimo avversario del Napoli di Conte nella fase a girone unico della Champions League, ha appena vissuto l’avvicendamento in panchina tra Enzo Maresca e Liam Rosenior, con il tecnico italiano che è stato esonerato. Ora il mercato invernale è aperto e i Blues potrebbero puntare a nuovi innesti con il nuovo corso. Tra i nomi accostati al Chelsea bisogna inserire anche un ex giocatore del Napoli, ovvero Kim Min Jae.
Kim è seguito dal Chelsea
Come riporta Caughtoffside:
Rosenior vorrebbe il centrale sudcoreano per rinforzare il reparto difensivo del Chelsea. Il costo di Kim si aggirerebbe intorno ai 30 milioni di euro. Ora bisognerà vedere se i Blues avranno o meno la forza economica di fare un investimento del genere già a gennaio. Il team inglese, per l’appunto, ha mostrato delle carenze nel proprio reparto difensivo. Lo stesso giocatore, considerando anche il fatto di aver perso la titolarità nel Bayern Monaco di Kompany, potrebbe dire sì a questo trasferimento.
Kim, dopo essere stato uno degli assoluti protagonisti dello scudetto vinto con Spalletti a Napoli nel 2023, potrebbe tornare al Maradona per la prima volta da avversario il 28 gennaio.