Ieri è andato in scena l’incontro tra Figc, Lega Serie A e Rocchi. Il tema? La riforma del sistema arbitrale

Il Corriere dello Sport: "Presenti anche Chiellini e Marotta. Le società non sono contente di quello che accade, le polemiche animano diverse partite a giornata"

Il tema arbitrale sempre al centro dell’attenzione: nell’incontro andato in scena ieri tra Federcalcio, Serie A e Rocchi si è provato a fare chiarezza sui continui errori arbitrali che vanno in scena giornata dopo giornata. All’incontro erano presenti il presidente nerazzurro Marotta, Giorgio Chiellini, l’ad della Serie A De Siervo e Gravina. Ne parla Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport.

Incontro tra Federcalcio, Serie A e Rocchi: i dettagli

Si legge sul Corriere:

Il tema arbitrale, strettamente tecnico, è stato al centro del “trilaterale” andato in scena ieri fra la Federcalcio, che aveva programmato un incontro con le componenti sulle riforme, la Lega di Serie A e Gianluca Rocchi, visto che proprio la Can (Commissione Arbitri Nazionale, ossia l’organismo della Figc che gestisce arbitri e assistenti) è nel “mirino” per le polemiche che scoppiano ogni giornata (vedi il botta e risposta con la Lazio). Chiariamo subito: non c’è stata nessuna esclusione dei vertici dell’Aia, come qualcuno ha provato a far credere in maniera proditoria.

Non potendo partecipare vista l’inibizione a 13 mesi comminata dal Tribunale federale lunedì scorso (resta un presidente senza portafoglio), invece di Zappi il presidente Gravina ha chiamato (al telefono) il vice vicario Massini, non appena Simonelli, approfittando del blitz a Roma, ha chiesto questo incontro a tre (pare nella serata di mercoledì). L’assenza, è scritto anche nel comunicato, è stata causata «da impegni personali». Nessun colpo basso che possa alimentare la sindrome da martirio che alberga in certe stanze di via Campania.

L’incontro è andato in scena prima della riunione delle componenti attorno al tavolo delle riforme: mutualità, riforma del settore tecnico, del settore giovanile e del Club Italia, sostenibilità, incentivi per l’impiego dei giovani in area azzurra, calcio femminile e anche riforma del sistema arbitrale, tutte necessarie a garantire un «futuro stabile al calcio italiano».

Illustri ospiti

Alla presenza (anche) dell’ad De Siervo, di Chiellini e Marotta, Gravina, Simonelli e Rocchi hanno affrontato il tema arbitrale, le società non sono contente di quello che accade, le polemiche animano diverse partite a giornata. Anche la Federcalcio (soprattutto nella riunione successiva) ha avviato le verifiche per capire come mai una delle voci che “pesa” di più sul bilancio (circa 60 milioni complessivi) non abbia risultati in linea con le attese della tradizione tricolore. Possibile anche che molte spese siano aumentate visto il moltiplicarsi delle poltrone volute dalle varie gestioni. Basti pensare che la Can, quest’anno, non aveva i match analyst ed è dovuta intervenire la Figc, con un fuori budget, per pagarli e metterli a disposizione di Rocchi. E in C (e in D) ancora non si fanno i test.