I tre punti costano al Napoli tre nuovi infortuni

Nella vittoria 1-0 contro il Sassuolo si sono fermati Elmas, Rrahmani e Politano. Per il primo sembra un semplice giramento di testa; Rrahmani e Politano si toccavano il flessore.

Il Napoli ha vinto 1-0 contro il Sassuolo, tre punti conquistati dagli azzurri dopo i pareggi contro Verona, Inter e Parma.

La vittoria, però, è costata agli azzurri ben tre nuovi infortuni.

Il Napoli vince, ma subisce tre nuovi infortuni

Si sono infatti fermati Eljif Elmas, Amir Rrahmani e Matteo Politano; i primi due hanno chiesto il cambio, mentre Politano non è potuto uscire in quanto le sostituzioni erano terminate.

Per Elmas non sembra essere nulla di grave, aveva l’influenza e giramenti di testa.

Rrahmani e Politano, invece, pare abbiano subito un infortunio al flessore.

C’erano giocatori che si avvicinavano alla panchina sconfortati. Per Elmas tutta la panchina gli ha chiesto come stesse e lui era abbastanza stordito.

Inoltre, Neres non è stato convocato per il fastidio alla caviglia e Conte non ha voluto rischiarlo in vista dei prossimi match di campionato e Champions.