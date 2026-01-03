I tifosi del Chelsea contro la proprietà dopo l’esonero di Maresca: “Abbiamo fermato la SuperLega, fermeremo anche loro”

Quattro allenatori in quattro anni, “spese record” e “progressi minimi”, "instabilità di squadra", "caos manageriale" e, in generale, una "strategia fallimentare". Il 17 gennaio la protesta. (Le Parisien)

È rottura tra tifosi e dirigenza del Chelsea. Dopo l’esonero di Enzo Maresca, il quarto in meno di quattro anni, esplode la protesta contro un progetto giudicato instabile, costoso e senza risultati proporzionati. I sostenitori denunciano spese record, caos manageriale e una strategia basata sulla quantità più che sulla qualità. Il 17 gennaio, a Stamford Bridge, è prevista una manifestazione pacifica per chiedere un cambio di rotta e una visione all’altezza della storia del club. Lo racconta Le Parisien

“Potremmo accettare tutto questo nel primo anno del progetto, non nel quarto”. Il quarto allenatore esonerato dai Blues in meno di quattro anni, da quando Todd Boehly ha preso il posto di Roman Abramovich. Questo cambio di proprietà ha segnato l’inizio di un progetto estremamente instabile e costoso. Con una serie di acquisti che non si sono necessariamente tradotti in successi sportivi. Questo è troppo per un gruppo di tifosi del Chelsea. In una dichiarazione pubblicata venerdì 2 gennaio, chiedono una “manifestazione pacifica” il 17 gennaio, data della partita tra Chelsea e Brentford a Stamford Bridge.

“Questo è un momento che richiede unità, chiarezza e azione da parte di una comunità di tifosi che ha già dimostrato la sua capacità di unirsi in passato, in particolare per fermare il progetto della Super League”, si legge nel comunicato.

Continua Le Parisien:

“La dirigenza sportiva NON è riuscita a soddisfare gli standard di un club con le dimensioni, l’ambizione e la storia del Chelsea”, scrivono. Denunciano “spese record” abbinate a “progressi minimi”, “instabilità di squadra”, “caos manageriale” e, in generale, una “strategia fallimentare”. “La quantità è stata data priorità alla qualità per aumentare il valore di rivendita dei giocatori: il Chelsea non è il Brighton o la Red Bull “.

I tifosi sono particolarmente critici nei confronti dell’esonero di Enzo Maresca. “Nonostante i soldi spesi, il Chelsea non è più vicino a lottare per il titolo, la qualificazione alla Champions è sempre più improbabile e la qualificazione alle competizioni del prossimo anno è stata messa a repentaglio dall’ennesimo cambio di dirigenza, dovuto all’incapacità dei direttori sportivi di astenersi dall’interferire nelle decisioni dell’allenatore.”