I migliori giocatori in 16 tornei, e un milione garantito ai top 100: ecco come sarebbe la superlega del tennis

Il Telegraph: la Ptpa, l'ex sindacato d'opposizione dei giocatori di Djokovic, sta cercando investitori. Se li trovano, potrebbe crollare il "cartello" formato da Atp Wta Itf e Slam

La Professional Tennis Players’ Association, il sindacato d’opposizione dei giocatori di tennis co-fondato cinque anni fa da Novak Djokovic (e da cui lui si è recentemente sfilato), “ha proposto una nuova sfida al mondo del tennis, in stile LIV Golf”, scrive il Telegraph.

La superlega del Tennis è possibile? I dettagli

In un documento visionato dal giornale inglese la Ptpa ha lanciato “un sistema a tre livelli, con al vertice un “Pinnacle Tour”. I migliori giocatori parteciperanno a soli 16 eventi a stagione. I montepremi aumenteranno del 50% nel primo anno. Parità di retribuzione tra uomini e donne entro il terzo anno. Ai migliori 100 giocatori verrà garantita una retribuzione di 1 milione di dollari nel primo anno, che salirà a 2,3 milioni di dollari entro il decimo anno. Governance unificata gestita da un’unica società madre”.

A prima vista, spiega il Telegraph, l’idea del “Pinnacle Tour” non è diversa dal concetto di “Premium Tour” proposto da Tennis Australia. “Ma c’è una grande differenza: il sindacato ha inviato il progetto a più di 20 istituti bancari internazionali, cercando manifestazioni di interesse da parte di potenziali investitori. Se una di queste istituzioni finanziarie si offrisse di investire 1 miliardo di dollari e finanziare così questo nuovo mondo, ciò darebbe alla Ptpa ulteriore leva finanziaria, mentre continua la sua azione legale contro il presunto “cartello anticoncorrenziale” che attualmente gestisce il tennis”.

Questa causa si è trasformata in un serio grattacapo per gli organi di governo del tennis. Depositata a marzo, la causa ha nominato i tre principali tour – Atp, Wta e Itf – come coimputati, e da allora ha aggiunto i quattro tornei del Grande Slam all’elenco.

Poche settimane fa Tennis Australia ha rotto con gli altri organi di governo del tennis e ha raggiunto un accordo con la Ptpa, promettendo di svelare i propri libri contabili agli avvocati del sindacato in cambio dell’esenzione dalle spese legali o dal risarcimento danni richiesto. Ovviamente una mossa che ha fatto infuriare gli altri Slam. Secondo quanto appreso dal Telegraph, i dirigenti della Federazione Francese hanno annullato la loro trasferta agli Australian Open della prossima settimana per protesta, mentre l’All England Club (che organizza Wimbledon) è stato sul punto di fare lo stesso.

“L’appello della Ptpa – scrive il Telegraph – agli investitori mira a dimostrare che il tennis potrebbe potenzialmente smantellare il suo modello di business confuso e malfunzionante e creare una struttura unificata, guidata da un’unica società madre il cui consiglio di amministrazione si pronuncerebbe su tutte le questioni commerciali e sportive”.