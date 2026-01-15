I 50 anni di Tiger Woods con Vanessa Trump, i servizi segreti e il concerto di Jon Bon Jovi (che detesta Trump)

Tiger Woods ha dimostrato di saper organizzare una festa di compleanno come pochi altri. Il vincitore di 15 Major, che ha compiuto 50 anni il 30 dicembre, ha ospitato mercoledì sera un sontuoso party a tema “rosso” al resort di lusso The Breakers, a Palm Beach, in Florida. Per l’occasione la colonna sonora è stata affidata a Jon Bon Jovi che ha tenuto un concerto privato davanti a 300 ospiti Vip. Il racconto è del Telegraph.

La serata aveva anche una finalità benefica, fungendo da raccolta fondi per la Tgr Foundation di Woods che quest’anno celebra il suo 30° anniversario. (…) Nel corso della serata sono stati raccolti 50 milioni di dollari, quasi la metà dei quali donati da un solo uomo: Arthur Blank, proprietario degli Atlanta Falcons e fondatore di Home Depot che ha contribuito personalmente con 20 milioni.

Woods, in smoking scuro con cravatta e pochette rosse, è arrivato all’hotel nell’esclusiva enclave miliardaria di Palm Beach intorno alle 18.30. Era accompagnato da Vanessa Trump (ex nuora del presidente, ndr) che indossava tacchi alti rossi. La serata si intitolava “Red”. Il dress code prevedeva che gli ospiti indossassero “un tocco di rosso”, un omaggio al colore che il vincitore di 82 tornei del Pga Tour ha reso iconico in tante domeniche della sua carriera. La madre di Woods, Kultida, di origine thailandese e scomparsa lo scorso anno, credeva che il rosso fosse il suo “colore del potere” in quanto Capricorno, e lo incoraggiava a indossarlo nei giri importanti quando era bambino.

La figlia di Vanessa Trump, Kai, aspirante golfista professionista che di recente ha assistito alla Ryder Cup insieme al nonno presidente, indossava un lungo abito rosso. Portava un tutore al braccio sinistro dopo un recente intervento al polso. Dopo una rapida foto con Bon Jovi, Woods si è diretto nella sala da ballo per la performance del rocker 63enne. Nessuno sembrava tenere conto delle posizioni politiche del cantante. Bon Jovi è notoriamente un convinto sostenitore del Partito Democratico. Lo appoggia e fa campagna da anni. Sostiene candidati come Joe Biden, Hillary Clinton e Kamala Harris. Critica con forza la politica di Trump e il suo presunto autoritarismo.

Gli invitati erano quasi superati in numero da polizia e servizi segreti. Le finestre della sala da ballo, che normalmente si affacciano sull’oceano, erano oscurate per ragioni di sicurezza. Bon Jovi avrebbe aperto l’esibizione con Lost Highway. Poi si è lanciato in un medley dei suoi più grandi successi, tra cui Livin’ on a Prayer e It’s My Life. Dopo la musica, gli ospiti si sono seduti a tavola per un menù ispirato alle cinque cene dei campioni del Masters organizzate da Woods. Il menù comprendeva sushi, porterhouse steak, crab cake, cheeseburger. Poi fajitas di manzo e pollo, jalapeños ripieni, patatine fritte e milkshake. La serata si è conclusa poco dopo le 22, con gli ospiti che lasciavano la sala da ballo stringendo una piccola scatola regalo nera contenente una fragranza.