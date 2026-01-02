Hamilton fa il regalo di Natale ai dipendenti Ferrari: mille scatole di Fortnum & Mason con cioccolatini “napolitains”

Natale anticipato per i dipendenti Ferrari. Lewis Hamilton ha fatto visita a sorpresa, in assoluta segretezza, ai dipendenti del team di Formula 1 presso lo stabilimento di Maranello, in Italia, per consegnare loro un regalo a sorpresa. Il sette volte campione del mondo, ha consegnato personalmente a ciascuno dei 1.000 dipendenti una confezione regalo di Fortnum & Mason, iconico marchio di lusso londinese e vero simbolo della cultura britannica. Dopo una prima stagione deludente con il Cavallino Rampante, Hamilton, che ha concluso la stagione al 6° posto nella classifica piloti, subito dietro al compagno di squadra Charles Leclerc, sarà ansioso di essere in lizza per il titolo mondiale nel 2026. I dipendenti della Ferrari saranno i suoi più grandi sostenitori. Lo racconta Le Parisien.

Lewis ha regalato cioccolatini “napolitains” che in realtà sono toscani. I cioccolatini si chiamano “napolitains” che è la parola italiana utilizzata per questi quadrati di cioccolato confezionati singolarmente. Sono prodotti da una famiglia toscana.

Queste scatole regalo contenevano una selezione di prodotti tipicamente inglesi: tè Breakfast Blend, biscotti al limone, biscotti da tè e una scatola di cioccolatini napoletani, sia al latte che fondenti. Ogni scatola includeva anche una foto autografata e un breve biglietto del pilota “Buone feste, da Lewis ” . Forse un modo per rimediare a un periodo complicato e stressante.

“Voglio ringraziare tutti i membri di questa squadra per essere venuti ogni giorno e per essersi impegnati costantemente per raggiungere il successo”, ha scritto il britannico sui suoi social media dopo la stagione. “Ci arriveremo e lo faremo insieme. Concentrati sulla gara finale, ci sentiamo presto”.