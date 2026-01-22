Graziano Rossi: «Valentino mi ha teso un trabocchetto, lui punta ai miei soldi per gestire diverse parentele»

Graziano Rossi, padre dell’ex motociclista Valentino, ha rilasciato un’intervista al programma tv di Canale 5 Dentro la notizia sulla diatriba familiare con il figlio.

Le parole di Graziano Rossi sul figlio Valentino

Graziano ha raccontato:

«Quando io e Ambra abbiamo avuto modo di dire che pensavamo di sposarci, improvvisamente sulla mia famiglia è calato un velo di paura, un velo di sospetto, perché hanno pensato che se Ambra mi sposa, la loro parte di eredità non la vedevano più. Quando Valentino mi ha messo l’amministratore di sostegno, l’ha fatto con un trabocchetto, perché è venuto a casa mia con due suoi collaboratori, l’avvocato e il commercialista. Mi hanno detto di firmare, che tutti avevano l’amministratore di sostegno e io come un grandissimo stupido ho firmato. Quando ho capito che cosa significasse la misura di sostegno, mi sono subito dato da fare, sono riuscito a uscire da questo trabocchetto. Lui punta ai miei soldi perché deve gestire una serie di parentele ai cui lui deve un po’ di soldi. E lui i soldi dalle sue tasche non ci pensa nemmeno a toglierseli».