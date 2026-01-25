Giovane già a disposizione contro la Juve: partirà dalla panchina (Gazzetta)

Giovane è già pronto a conquistarsi le grazie del Maradona. Ne parla Vincenzo d’Angelo sulla Gazzetta.

Napoli, ecco chi è Giovane

Si legge sulla Gazzetta:

La pressione non lo spaventa, del resto in questi primi mesi in Italia ha mostrato una faccia tosta fuori dal comune. Di chi sa il fatto suo. Di chi ha ben chiaro in testa dove vuole arrivare. Napoli è la grande occasione della carriera e Giovane non ha paura della sfida. Non è il trampolino di lancio, piuttosto un primo grande traguardo conquistato grazie ai colpi e agli strappi mostrati a Verona.

Il brasiliano ha scelto la maglia numero 23, quella che molti usano per omaggiare Jordan. Non è chiaro se sia un appassionato di basket o meno, di sicuro è cresciuto guardando i filmati di Ronaldo il Fenomeno, il suo idolo da sempre.

Le sue caratteristiche

Giovane è un attaccante moderno, fisico e tecnico. Mancino naturale, ha segnato il primo gol in A con una prodezza di destro. E per sbloccarsi ha aspettato una big, giusto per scoprire l’effetto che fa: in quella rete all’Inter c’è dentro un concentrato di potenza, precisione, talento e follia. E personalità. Giovane ama il dribbling e i colpi a effetto, al Maradona ha graziato il Napoli tentando un pallonetto complicato da posizione favorevole. Non ha paura della giocata, anzi. La sua missione è emozionare. E segnare. Al Napoli arriva per crescere e bruciare le tappe. Con Conte può esplodere e lui è pronto a mettersi a disposizione già da oggi. Per la partita delle partite, per un esordio da sogno