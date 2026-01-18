Florentino Perez non ha più alcun ascendente sui tifosi, per la curva del Real Madrid è lui il vero colpevole (El Mundo)

Ne scrive El Mundo. "Il Madrid avrebbe dovuto capirlo già dopo la sconfitta in casa col City per 2-1. Il presidente è lasciato solo, è nudo e non ha più scudi"

Come scrive El Mundo, la vittoria contro il Levante non basta a mascherare una crisi che al Real Madrid è ormai esplosa in tutta la sua profondità. O meglio una rottura tra tifo e presidenza (piuttosto assurda ndr). Il Bernabéu ha emesso il suo verdetto. Al centro della tempesta c’è Florentino Pérez, rimasto senza protezioni davanti a un malcontento che non riguarda solo i risultati, ma scelte tecniche, leadership e identità del club. Una crisi che una partita vinta può solo cauterizzare, non risolvere.

Perez è senza scudo, non ha più influsso sul tifo (El Mundo)

Si legge così sul quotidiano spagnolo:

“È una crisi profonda. Arbeloa non serve da scudo. Non ha né la stirpe né l’acciaio necessari. I fischi al Real Madrid dimostrano che il suo ascendente tra i tifosi è nullo. Il nuovo allenatore ha sbagliato, rifugiandosi in assurde iperinterpretazioni, quando ha citato Juanito, uno stendardo del madridismo in carne e ossa, per suggerire cosa avrebbero dovuto fare i tifosi. […] Hanno fischiato i giocatori che considerano responsabili della crisi, Vinicius, Bellingham e Valverde soprattutto, proprio quelli che avevano mostrato maggiore opposizione a Xabi Alonso […]

I giocatori fischiati hanno corso tutto quello che potevano, mentre il pubblico scandiva il nome di Gonzalo, calciatore della cantera che aveva dato vita al Madrid ad Albacete, fino a quando Arbeloa lo ha sostituito all’intervallo. I successivi applausi sono stati per Asencio, e non per il secondo gol. I tifosi vogliono riconoscersi nei valori della casa e, oggi, lo fanno solo nella cantera, cantera dimenticata. […]

I colpevoli sono i giocatori e il presidente, il che rimanda a una mancanza di impegno e a errori di pianificazione. Il Madrid avrebbe dovuto interpretarlo correttamente quando la curva fischiò i giocatori al termine della partita contro il City, vinta dagli inglesi per 1-2. Quel fatto aveva già rivelato la distanza tra il sentimento della tifoseria e quello della dirigenza del club, rimasta in silenzio davanti ai rimproveri di Vinicius a Xabi Alonso nel Clásico. […] La richiesta di dimissioni non è stata tanto maggioritaria quanto la punizione inflitta ai giocatori, è vero, ma apre un nuovo periodo, carico di incertezze, con il presidente lasciato nudo”.