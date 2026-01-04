Il regolamento creativo degli arbitri stavolta colpisce la Fiorentina: La Penna nega un rigore netto per micro-trattenuta

Abbiamo visto ormai di tutto e ci sorprendiamo poco spesso per le decisioni arbitrali. Ma quello che è successo in Fiorentina-Cremonese è l’evidenza definitiva che gli arbitri italiani hanno trasformato il calcio. Durante il primo tempo, al 35esimo, l’arbitro La Penna fischia un rigore per un intervento (contatto giudicato dal vivo) tra le gambe di Baschirotto e Piccoli, che termina a terra. Poco da dire. Qualche blanda protesta, ma Piccoli era nettamente riuscito a prendere posizione in area spalle alla porta e nel girarsi è stato sforbiciato dalle gambe dell’ex Lecce. Fin qui tutto bene.

Se non fosse che, dopo 3 minuti, il Var Nasca abbia richiamato La Penna al monitor per una apparente trattenuta di Piccoli su Baschirotto. La Penna va al monitor (in una on-field review che anche Marelli ha definito impropria, poiché non si trattava comunque di un errore chiaro come da protocollo) e decide di revocare un rigore che aveva giustamente fischiato. La motivazione dichiarata è ancora più assurda: Piccoli ha messo una mano sul collo di Baschirotto. Quand’era abbastanza evidente, come dalle immagini sottostanti, che si trattasse di una trattenuta vicendevole per prendere posizione. Calcio. Contatto. La Fiorentina, lo ricordiamo, si sta giocando la retrocessione o la salvezza che per una società così storica sarebbe uno smacco clamoroso.