Entro la fine della prossima settimana Lucca dovrà decidere tra il Nottingham Forest o restare in Italia (Pedullà)

Il vice allenatore del Napoli è stato chiaro, ci sono calciatori che non hanno trovato spazio nel progetto fino ad oggi ed è necessario che vengano ceduti in questa sessione di mercato, per fare spazio a nuovi acuisti, necessari per garantire rotazioni all’interno del gruppo. Tra i nomi c’è quello di Lorenzo Lucca

Numerosi club, sia in Italia che in Europa, hanno manifestato interesse; l’ultimo in ordine di tempo è stato il Pisa. Alfredo Pedullà sul proprio canale YouTube ha parlato proprio del futuro di Lorenzo Lucca, in uscita dal Napoli a gennaio.

«Tra mercoledì e giovedì della prossima settimana Lucca dovrà prendere una decisione definitiva. Deve dire se aprire al Nottingham Forest o restare in Italia. Il Pisa mette 2 milioni sul tavolo e andrà in pressing cercando di convincerlo, facendo valere i buoni rapporti col Napoli».