Emirates, Adidas e Hp, i rinnovi porteranno il Real Madrid 300 milioni da sponsor per la maglia di gara

Manchester City e Barcellona si contendono il secondo e il terzo posto, entrambi superiori ai 200 milioni, seguiti da Manchester United e PSG. (As)

Il Real Madrid sta negoziando un rinnovo con Emirates che potrebbe portare la sponsorizzazione a 100 milioni di euro. Obiettivo: raggiungere i 300 milioni di euro come ricavi complessivi da sponsorizzazione per la maglia di gara. Lo scrive As. Il contratto attuale scade il 30 giugno e le due parti stanno negoziando e sono prossime alla finalizzazione di un nuovo accordo, iniziato nel 2011 e che si prevede sarà una partnership a lungo termine.

L’altro importante contratto di sponsorizzazione che il Real Madrid sta rinegoziando è quello con Adidas. In questo caso, l’urgenza non è così grande, poiché l’accordo scade nel 2029, ma entrambe le parti hanno già discusso l’estensione e la modifica dei termini della partnership tra il club madrileno e il marchio tedesco. Come per la compagnia aerea che sponsorizza la maglia del Real Madrid, l’importo del contratto non è mai stato rivelato. Si vocifera che l’ attuale contratto valga 120 milioni di euro a stagione, cifra destinata ad aumentare, insieme a un’estensione della sua durata.

L’obiettivo del Real Madrid non è altro che arrivare a 300 milioni come prezzo della maglia bianca , tenendo conto anche di quanto HP apporta all’interno di un impegno che va oltre la semplice presenza sulla maglia. Attualmente, secondo i dati pubblicati, il Real Madrid guida la classifica dei ricavi derivanti dalle sponsorizzazioni di maglie (fornitore, principale e manica) con circa 260 milioni di euro annui, seguito da Manchester City e Barcellona , ​​che si contendono il secondo e il terzo posto, entrambi superiori ai 200 milioni, seguiti da Manchester United e PSG.

La classifica del numero di magliette vendute nel 2025 secondo Euroméricas Sport Marketing è:

Real Madrid — 3.133.000.

Barcellona — 2.940.000.

Paris Saint-Germain – 2.546.000.

Bayern Monaco — 2.377.000.

Inter Miami — 2.166.000.

Boca Juniors — 1.933.000.

Manchester United — 1.855.000.

Flamengo — 1.677.000.