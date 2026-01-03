Elmas confermato nel tridente, Politano e Spinazzola gli esterni: Conte non cambia il Napoli, Lang in panchina

Come si diceva un tempo: squadra che vince, non si cambia. E questo Napoli ha vinto la Supercoppa e poi dominato a Cremona in una partita che sulla carta era complicata. Conte si affida ai soliti noti per il match di domani (ore 12.30) contro la Lazio. Poi, quando la fatica si farà sentire, si vedrà. Non è tempo di turn-over, bisogna non perdere il treno scudetto.

Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Tarantino:

Squadra in campo ieri a Castel Volturno per la ripresa degli allenamenti, squadra in campo oggi per la ri nitura e poi domani all’Olimpico, alle 12.30, l’appuntamento tanto atteso con la Lazio per il battesimo del nuovo anno. La prima sfida delle otto di gennaio. Si giocherà ogni tre giorni a partire da Roma, dall’ex di turno Sarri. Un lungo respiro, poi tutte di corsa, una dopo l’altra.

Le prodezze di Neres e Hojlund che oggi per il Napoli valgono tanto e sono uomini simbolo. Decisivi. Così come Elmas, confermato nel tridente. Pedina d’equilibrio preziosa per le due fasi. Formazione blindata per domani, dunque, con dentro anche Spinazzola che a Cremona era uscito per precauzione dopo un «affaticamento» come comunicato poi da Conte.

Le indicazioni dei giorni scorsi non cambiano, l’undici dovrebbe essere confermato per la quarta partita di fila: in porta Milinkovic-Savic, tris centrale con Di Lorenzo, Rrahmani e Juan Jesus, Politano e appunto Spinazzola esterni, Lobotka e McTominay in mediana e poi, come detto, il tridente dei recenti trionfi, Neres ed Elmas dietro Rasmus.

Ancora lungo l’elenco degli indisponibili: Anguissa, Gilmour, De Bruyne, Lukaku. Da valutare oggi i recuperi di Beukema, Meret e Olivera.