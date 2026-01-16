È possibile trovare un modo per battere le squadre che vengono a Napoli a difendersi?

Di Sergio Sciarelli. Quattro domande prima di Napoli-Sassuolo. È corretto attribuire un risultato deludente agli arbitri? Milinkovic Savic non era stato preso per i lanci lunghi?

UNA SPIEGAZIONE PRIMA DI NAPOLI-SASSUOLO

Le difficoltà che il Napoli deve affrontare negli incontri con squadre tecnicamente più deboli sono note. Dopo l’ultima di queste partite (quella con il Parma) e prima di un incontro dello stesso tipo (quello di domani con il Sassuolo) sarebbe utile avere dall’allenatore le seguenti risposte:

1. Come superare le squadre che programmano la sfida del Maradona attuando un catenaccio gigante per riuscire a portare a casa un pareggio o, se possibile, addirittura l’intera posta in gioco?

2. È corretto attribuire spesso al team arbitrale (arbitri, guardalinee e Var) un deludente risultato finale senza tenere conto della responsabilità di un gioco lento (tanti passaggi inutili e pochi tiri in porta)?

3. Quanto pesa, infatti, l’attuazione di un gioco impostato prevalentemente su sviluppo in orizzontale se non all’indietro per superare aree intasate con dribbling raramente vincenti ?

4. Ma Milinkovic-Savic non era stato acquistato anche per la sua abilità nei lanci lunghi? Perché, allora, si preferisce partire quasi sempre dal basso senza sfruttare l’occasione delle ripartenze e il gioco a palla alta?

Mi auguro, ovviamente, che le risposte a questi quesiti possano venire dal campo da una squadra e da un allenatore che per tasso tecnico sono giustamente valutati tra i più forti del nostro campionato. Cominciamo dal Sassuolo?