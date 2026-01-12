E’ morto l’ex allenatore Rolland Courbis, in Francia era un mito. Fu lui a chiamare Zidane “Zizou”

Aveva 72 anni. «Quando parlai con lui, gli chiesi: “E il soprannome?”. Lui rispose: “Yazid”. Yazid? Ma che significa? Lo cambieremo in Zizou: Lui mi disse "Mister, fai quello che vuoi!"»

E’ morto Rolland Courbis, aveva 72 anni. Poco conosciuto in Italia, in Francia era una figura di spicco: vincitore di tre campionati francesi (con il Marsiglia nel 1972 e con il Monaco nel 1978 e nel 1982), poi allenatore con il Tolone, il Tolosa, il Bordeaux, l’Olympique Marsiglia e il Montpellier Hérault. Infine commentatore in tv. È lui, tra le molte altre cose, il motivo per cui chiamiamo Zinedine Zidane “Zizou”. Lo racconta Le Parisien.

Nel corso della sua carriera, Rolland Courbis ha allenato molti giocatori eccezionali. Ma ha lasciato un segno indelebile sul più leggendario di tutti. Sul set del programma “On a du nouveau” sul canale Novo 19, l’ex allenatore ha spiegato l’origine del soprannome, con il suo caratteristico umorismo, la sua voce e le sue espressioni immediatamente riconoscibili.

«Quando parlai con lui, gli chiesi: “E il soprannome?”. Lui rispose: “Yazid”. Yazid? Non vorrei mancare di rispetto, ma cosa significa Yazid? Non riesco a immaginare di chiamarti Yazid. Non sembrerebbe che ti stessi chiamando, sembrerebbe che ti stessi urlando contro. Lo cambieremo, se non ti dispiace. Ziz, non posso. Zizounet, non va bene. Zizou!”. “Mister, fai quello che vuoi!”, disse lui».