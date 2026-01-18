È finita l’epoca di Guardiola e del City inarrestabile. La sostituzione di Haaland è pura esibizione di potere (Telegraph)

La sconfitta nel derby. . Guardiola sta cercando di assemblare una nuova squadra e questa sconfitta sta facendo capire che, nonostante i 500 milioni investiti, il percorso è ancora lungo.

A un anno dall’avvio della ricostruzione, il Manchester City fatica ancora a ritrovare certezze e controllo. La sconfitta nel derby con lo United evidenzia limiti strutturali, infortuni e nuovi innesti non ancora integrati. Nonostante investimenti enormi e colpi di mercato importanti, il dominio di un tempo sembra lontano. Guardiola resta una garanzia, ma il percorso verso una nuova versione vincente del City è tutt’altro che concluso. Ne scrive il Telegraph

Il City ha speso circa 500 milioni di sterline in cifre lorde nelle ultime quattro finestre di mercato. Marc Guéhi firmerà dal Crystal Palace la prossima settimana per raggiungere Antoine Semenyo, recentemente al Bournemouth, che ha fatto il suo debutto in Premier League con il City proprio a Old Trafford. È stata una dimostrazione notevole della potenza finanziaria del club.

“Loro [lo United] avevano qualcosa che noi non avevamo”, ha ammesso Guardiola.

Scrive ancora il Telegraph

La decisione di Guardiola di sostituire Haaland, capocannoniere della Premier League, con il diciottenne Divine Mukasa è sembrata una pura esibizione di potere manageriale. Haaland, così spesso decisivo contro lo United, è apparso sorpreso e poi, poco dopo, imbarazzato. Questa è stata un’altra stagione straordinaria dal punto di vista realizzativo per lui, e potrebbe essersi sentito colpito da un rimprovero così pubblico della sua prestazione.

In una partita di questo livello, Guardiola si è comunque affidato a molti dei suoi uomini di fiducia. C’era spazio a centrocampo per Rodri, alla sua seconda presenza da titolare in Premier League dall’inizio di ottobre. È stato seguito da Kobbie Mainoo per gran parte della gara e non è riuscito a esprimere tutta la potenza del suo gioco dopo l’infortunio. Bernardo Silva, un altro fedelissimo di Guardiola, non è riuscito a impedire allo United di rompere il controllo che il City preferisce imporre.

È difficile scommettere contro il City: ha tantissimi ottimi giocatori, la capacità di acquistarne altri e, almeno per ora, un allenatore che è il più affermato della sua generazione. Ma forse l’epoca in cui il City giocava un calcio che spesso sembrava impossibile da contrastare per lunghi periodi è finita. Sta cercando di assemblare una nuova squadra dopo la crisi pre-natalizia della scorsa stagione e, sebbene questa annata sia stata molto più stabile, questa sconfitta è stata un promemoria del fatto che il percorso è ancora lungo.