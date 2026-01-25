Alla fine il 18enne Dro va al Psg, si conclude la telenovela: firmerà un contratto fino al 2030

Flick: «Hanno 18 anni e possono decidere, ma hanno certe persone intorno…»

Flick ne aveva parlato così una settimana fa:

Sul rapporto con Dro e la gestione dei giovani

«Non voglio rispondere… come allenatore dai molta energia ai giocatori, dai loro fiducia, credi in loro, li aiuti a crescere e a migliorare, ovviamente. Ma poi ci sono persone intorno a questo giocatore. Voglio aspettare che sia fatta. Se dicono “ora vado in un altro club”, allora chiedetemelo di nuovo. Ma non ora».

Il messaggio ai ragazzi della Masia

«Quello che voglio dire ai giovani giocatori della Masia è che siamo il Barcellona e una delle migliori squadre del mondo. Diamo loro l’opportunità di allenarsi con noi, di crescere, ogni giorno, con i migliori giocatori del mondo. Diamo loro l’opportunità, diamo loro il supporto, la fiducia, la fiducia in loro».

Cosa significa giocare per il Barcellona

«Se vuoi giocare per il Barcellona, allora fallo al 100%, con tutto il cuore. Questo è ciò che voglio dire a tutti coloro che sono con noi ora, o in futuro con noi: questo deve essere il 100%. Questi colori, devi vivere per loro, questo è ciò che voglio vedere. Tutti gli altri non li voglio, questo è ciò che posso dire».

Il sottinteso su Dro e la scelta di andare via

«A volte non sei d’accordo con quello che fanno, ma hanno 18 anni, sono abbastanza grandi per prendere decisioni, hanno persone intorno a loro… ora non voglio parlare oltre, basta».

Il quotidiano Sport aveva riportato addirittura che Flick avrebbe detto al suo entourage che la cessione di Dro sarebbe «la delusione più grande della sua vita»