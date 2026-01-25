Alla fine il 18enne Dro va al Psg, si conclude la telenovela: firmerà un contratto fino al 2030
Da L'Equipe. Flick aveva definito l'affare - se fosse avvenuto - come una «delle delusioni più grandi della mia vita». Le cifre dell'affare: 6 milioni di clausola rescissoria più bonus, totale di 8 milioni di euro
Alla fine Dro, talento 18enne del Barcellona, come aveva annunciato sarà un nuovo giocatore del Psg. Flick aveva sbrigato la faccenda parlando di grande delusione e che non si sarebbe aspettato una decisione simile da parte di un ragazzo così giovane, influenzato forse dai procuratori che gli ruotano attorno. Luis Enrique accoglie così un talento della Masia catalana, cosa che raramente avviene (che un canterano vada via dal “nido” barcelonista ndr). Ne parlano in Francia ampiamente.
Alla fine Dro è un nuovo giocatore del Paris Saint Germain, il Barcellona perde il suo gioiello della Masia
Si legge così su L’Equipe:
“Il Psg si è assicurato il primo acquisto della sessione invernale di calciomercato. Il club parigino e il Barcellona hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Dro Fernandez (18 anni), uno dei giovani promettenti giocatori della Masia. Con un contratto fino a giugno 2027, il giovane centrocampista offensivo ha comunicato pochi giorni fa al club in cui è cresciuto il suo desiderio di proseguire la carriera altrove. Si era dato qualche giorno per decidere la sua destinazione finale (anche club inglesi e tedeschi erano interessati), ma la sua scelta non era affatto dubbia. Il Paris lo aveva inserito tra i suoi obiettivi, e la presenza di Luis Enrique in panchina, con cui condivide lo stesso agente, ha giocato a suo favore. Firmerà fino al 2030, il Paris pagherà circa 8 milioni di euro”.
Flick: «Hanno 18 anni e possono decidere, ma hanno certe persone intorno…»
Flick ne aveva parlato così una settimana fa:
Sul rapporto con Dro e la gestione dei giovani
«Non voglio rispondere… come allenatore dai molta energia ai giocatori, dai loro fiducia, credi in loro, li aiuti a crescere e a migliorare, ovviamente. Ma poi ci sono persone intorno a questo giocatore. Voglio aspettare che sia fatta. Se dicono “ora vado in un altro club”, allora chiedetemelo di nuovo. Ma non ora».
Il messaggio ai ragazzi della Masia
«Quello che voglio dire ai giovani giocatori della Masia è che siamo il Barcellona e una delle migliori squadre del mondo. Diamo loro l’opportunità di allenarsi con noi, di crescere, ogni giorno, con i migliori giocatori del mondo. Diamo loro l’opportunità, diamo loro il supporto, la fiducia, la fiducia in loro».
Cosa significa giocare per il Barcellona
«Se vuoi giocare per il Barcellona, allora fallo al 100%, con tutto il cuore. Questo è ciò che voglio dire a tutti coloro che sono con noi ora, o in futuro con noi: questo deve essere il 100%. Questi colori, devi vivere per loro, questo è ciò che voglio vedere. Tutti gli altri non li voglio, questo è ciò che posso dire».
Il sottinteso su Dro e la scelta di andare via
«A volte non sei d’accordo con quello che fanno, ma hanno 18 anni, sono abbastanza grandi per prendere decisioni, hanno persone intorno a loro… ora non voglio parlare oltre, basta».
Il quotidiano Sport aveva riportato addirittura che Flick avrebbe detto al suo entourage che la cessione di Dro sarebbe «la delusione più grande della sua vita»