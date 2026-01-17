Dro, il gioiellino del Barcellona (18 anni), non gioca con Flick e vuole andarsene al Psg (e se ne andrà)

Pedro Fernández Sarmiento (Dro) è uno dei talenti più promettenti usciti negli ultimi anni dalla Masia. Ha solo 18 anni ed è considerato un profilo “da Barcellona” per intelligenza tattica e qualità tecnica. Flick lo ha fatto esordire in prima squadra, segnale di una stima reale, ma i numeri raccontano un’altra storia: pochissimi minuti, nessuna partita da titolare recentemente e una concorrenza feroce che rischia di soffocare il suo percorso di crescita. Come riporta il Mundo Deportivo, il suo futuro sembra sempre più lontano dal Barcellona. Sullo sfondo, una clausola rescissoria accessibile, l’interesse di diversi club europei e l’ombra del Paris Saint-Germain.

Il caso Dro diventa così emblematico di un problema più ampio: l’improvvisa difficoltà del Barcellona nel trattenere i suoi giovani quando il salto definitivo in prima squadra tarda ad arrivare.

Dro andrà al Psg, intanto Flick: «Ha certe persone intorno a lui…»

Si legge così sul Mundo Deportivo:

“Il giovane talento ha una clausola rescissoria di 6 milioni di euro e, sebbene il club catalano intenda estendere e migliorare il suo contratto, in scadenza nel 2027, tutto fa pensare che se ne andrà durante questa sessione invernale di calciomercato. […] Diverse fonti all’interno dello spogliatoio ci hanno riferito che il Paris Saint-Germain potrebbe essere l’outsider nella futura partenza del giocatore, in base ai commenti che il giocatore avrebbe fatto ai compagni di squadra. […]

Fonti interne al club danno credito a questa possibilità, mentre chi è vicino al giocatore sostiene fermamente che non è pervenuta alcuna offerta dal Paris e che la destinazione futura del giocatore rimane indecisa. […] Si tratta di un giocatore che ha esordito con Hansi Flick, ma di fronte alla sovrabbondanza di centrocampisti al Barcellona, ​​ha deciso di accettare un’offerta da altre squadre piuttosto che rinnovare il contratto. […] In questo ruolo deve affrontare la concorrenza di De Jong , Gavi (che tornerà presto), Pedri, Olmo , Fermín, Raphinha e Rashford.

Flick ne ha parlato così quest’oggi:

Sul rapporto con Dro e la gestione dei giovani

«Non voglio rispondere… come allenatore dai molta energia ai giocatori, dai loro fiducia, credi in loro, li aiuti a crescere e a migliorare, ovviamente. Ma poi ci sono persone intorno a questo giocatore. Voglio aspettare che sia fatta. Se dicono “ora vado in un altro club”, allora chiedetemelo di nuovo. Ma non ora».

Il messaggio ai ragazzi della Masia

«Quello che voglio dire ai giovani giocatori della Masia è che siamo il Barcellona e una delle migliori squadre del mondo. Diamo loro l’opportunità di allenarsi con noi, di crescere, ogni giorno, con i migliori giocatori del mondo. Diamo loro l’opportunità, diamo loro il supporto, la fiducia, la fiducia in loro».

Cosa significa giocare per il Barcellona

«Se vuoi giocare per il Barcellona, allora fallo al 100%, con tutto il cuore. Questo è ciò che voglio dire a tutti coloro che sono con noi ora, o in futuro con noi: questo deve essere il 100%. Questi colori, devi vivere per loro, questo è ciò che voglio vedere. Tutti gli altri non li voglio, questo è ciò che posso dire».

Il sottinteso su Dro e la scelta di andare via

«A volte non sei d’accordo con quello che fanno, ma hanno 18 anni, sono abbastanza grandi per prendere decisioni, hanno persone intorno a loro… ora non voglio parlare oltre, basta».

Il quotidiano Sport riporta addirittura che Flick avrebbe detto al suo entourage che la cessione di Dro sarebbe «la delusione più grande della sua vita»