Dopo 22 anni, il Marocco rompe la maledizione torna in semifinale di Coppa d’Africa

“Lo stadio della Liberazione”, così lo chiama Le Parisien.

“Se un giorno lo stadio Prince Moulay Abdellah di Rabat dovesse ricevere un soprannome, le emozioni vissute venerdì 9 gennaio al suo interno sarebbero una fonte perfetta di ispirazione. Esaltazione, orgoglio, coesione, autorevolezza, euforia e sollievo: tutto ciò che il pubblico marocchino desiderava dall’inizio del torneo, i Leoni dell’Atlante glielo hanno finalmente offerto su un piatto d’argento”.

𝗟𝗔 𝗧𝗘𝗠𝗣𝗘́𝗥𝗔𝗧𝗨𝗥𝗘 𝗠𝗢𝗡𝗧𝗘 𝗔𝗩𝗔𝗡𝗧 𝗠𝗔𝗥𝗢𝗖 🇲🇦 – 🇨🇲 𝗖𝗔𝗠𝗘𝗥𝗢𝗨𝗡 🌡️😮‍💨 Les supporters marocains mettent l’ambiance aux abords du Moulay Abdallah. 🦁🏟️ pic.twitter.com/Ub9fxMaVo3 — BeFootball (@_BeFootball) January 9, 2026

Marocco storico

Scrive il quotidiano francese Le Parisien:

“Se l’esplosione di gioia, sia tra gli spalti che nelle strade del regno, è stata tanto intensa quanto 22 anni senza semifinali, il merito è soprattutto di Walid Regragui e della sua squadra che, al loro primo vero grande test nel torneo, hanno brillantemente superato la selezione camerunese che non aveva mai perso contro il Marocco in una partita di Coppa d’Africa. Brahim Diaz ha segnato il suo quinto gol in altrettante partite e ha guidato i suoi verso la semifinale.

Finora, le tribune erano state più spettatrici, attente e un po’ critiche, ma stavolta hanno dato una prova da protagoniste, incitando a gran voce dall’inno fino al fischio finale. Walid Regragui non si è lasciato ingannare, e dopo essere solito mettere i tifosi di fronte alle loro responsabilità, questa volta ha voluto rendere loro omaggio con un applauso pari a quello riservato alla sua squadra”.

Leggi anche: «Non vogliamo i Mondiali, vogliamo ospedali e scuole»: lo slogan della Generazione Z in Marocco (il Manifesto)