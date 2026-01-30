Djokovic: “Ho detto ad Alcaraz che sono anziano e che devo andare a dormire presto”

Novak Djokovic ha battuto in cinque set Jannik Sinner (3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4) nella semifinale degli Australian Open. In finale affronterà Carlos Alcaraz.

Nel post-gara, Djokovic ha dichiarato:

“Non riesco a parlare in questo momento. È surreale aver giocato per così tanto tempo e con un livello altissimo. Jannik ha vinto gli ultimi 5 match contro di me. L’ho ringraziato a rete per avermi concesso almeno una vittoria. Ho un grande rispetto per Jannik, ti spinge al tuo limite e oggi l’ha fatto con me, merita gli applausi. Ringrazio voi che siete rimasti fino a tarda notte a seguire la partita. L’atmosfera di oggi è stata una delle migliori che io abbia mai avuto.

Ho detto che sarebbe stato difficile battere Sinner e Alcaraz ma non impossibile. Ho visto la partita di Alcaraz e Zverev, complimenti ad entrambi per il livello che hanno mostrato. Ho incontrato Carlos dopo la fine del suo match, si è scusato per aver posticipato l’inizio della nostra semifinale. Gli ho detto che sono anziano e devo andare a dormire presto. Domenica dovrò affrontare il numero uno al mondo, spero di avere abbastanza benzina per giocarmela alla pari”.