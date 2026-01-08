Home » Approfondimenti » Media e social

Disastroso il Var di Marini in Napoli-Verona e meno male che Rocchi era in tribuna

Il Corsport: Marini premiato dopo gli errori di domenica a Firenze. Giusto annullare il gol di Hojlund ma su Buongiorno c'era fallo

rocchi milan-bologna Open Var

Db Milano 11/01/2023 - presentazione introduzione fuorigioco semiautomatico S.A.O.T / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Gianluca Rocchi

Il Corriere dello Sport, con Edmondo Pinna, stronca la performance del Var Marini in Napoli-Verona. E ricorda che in tribuna c’era Rocchi il designatore arbitrale.

Scrive il Corsport:

Nelle nuove inter­pre­ta­zioni che Roc­chi (pre­sente al Mara­dona) sta dando ai suoi arbi­tri abbiamo capito che: 1) se perdi il pal­lone, puoi subire fallo (cfr Ata­lanta-Roma); se salti più in alto del tuo avver­sa­rio, puoi affos­sarlo con un brac­cio (cfr Napo­li­Ve­rona). Non solo, ma dato che il Var è lo stesso (Marini, in gita pre­mio dopo la bra­vata di Firenze di dome­nica), pos­siamo anche dire che da VMO puoi fare la moviola in un caso, in altri no. Ma tanto va bene così.

A SENTIMENTO. In area Buongiorno tocca il pallone con la mano (pugno) sinistra, ben sopra la linea delle spalle, rigore da manuale, da far vedere nelle sezioni. Anzi, no, meglio di no. Perché bisognerebbe spiegare che prima c’è un fallo, abbastanza chiaro, di Valentini, che sì, salta prima, più in alto, ma scendendo affossa Buongiorno con il braccio destro fra viso, collo e petto, fra l’altro proprio dalla parte sinistra dell’azzurro. Dopo l’Ofr (ossia il richiamo al video da parte del Var), all’annuncio ci saremmo aspettati un «rigore, ma prima fallo del n. 6, etc etc». Macché…

ANNULLATI. Tocco di polso sinistro di Hojlund nell’immediatezza del gol, Rrahmani oltre Niasse sulla punizione di Lobotka, lui tocca per McTominay: ok annullare.

REGOLARE Ok lo 0-1: Frese è dietro la linea del pallone crossato da Niasse.

VAR: Marini 4,5. Senza parole.

