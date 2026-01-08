Disastroso il Var di Marini in Napoli-Verona e meno male che Rocchi era in tribuna
Il Corsport: Marini premiato dopo gli errori di domenica a Firenze. Giusto annullare il gol di Hojlund ma su Buongiorno c'era fallo
Il Corriere dello Sport, con Edmondo Pinna, stronca la performance del Var Marini in Napoli-Verona. E ricorda che in tribuna c’era Rocchi il designatore arbitrale.
Scrive il Corsport:
Nelle nuove interpretazioni che Rocchi (presente al Maradona) sta dando ai suoi arbitri abbiamo capito che: 1) se perdi il pallone, puoi subire fallo (cfr Atalanta-Roma); se salti più in alto del tuo avversario, puoi affossarlo con un braccio (cfr NapoliVerona). Non solo, ma dato che il Var è lo stesso (Marini, in gita premio dopo la bravata di Firenze di domenica), possiamo anche dire che da VMO puoi fare la moviola in un caso, in altri no. Ma tanto va bene così.
A SENTIMENTO. In area Buongiorno tocca il pallone con la mano (pugno) sinistra, ben sopra la linea delle spalle, rigore da manuale, da far vedere nelle sezioni. Anzi, no, meglio di no. Perché bisognerebbe spiegare che prima c’è un fallo, abbastanza chiaro, di Valentini, che sì, salta prima, più in alto, ma scendendo affossa Buongiorno con il braccio destro fra viso, collo e petto, fra l’altro proprio dalla parte sinistra dell’azzurro. Dopo l’Ofr (ossia il richiamo al video da parte del Var), all’annuncio ci saremmo aspettati un «rigore, ma prima fallo del n. 6, etc etc». Macché…
ANNULLATI. Tocco di polso sinistro di Hojlund nell’immediatezza del gol, Rrahmani oltre Niasse sulla punizione di Lobotka, lui tocca per McTominay: ok annullare.
REGOLARE Ok lo 0-1: Frese è dietro la linea del pallone crossato da Niasse.
VAR: Marini 4,5. Senza parole.