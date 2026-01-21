Diego Costa: «Conte pensa di sapere tutto. È sempre arrabbiato, non è piacevole allenarsi con lui»

Al podcast di Obi Mikel: «È sempre con la faccia triste, non si fida degli altri. Non piaceva a nessuno. Ecco perché non è durato a lungo al Chelsea»

Diego Costa e Conte non hanno avuto un buon rapporto al Chelsea anche se insieme hanno vinto una Premier. Diego Costa è stato oggi protagonista di Obi One Podcast il podcast di Obi Mikel. Si è parlato anche di Conte visto che tra una settimana si giocherà Napoli-Chelsea di Champions League.

Alcune frasi dell’ex attaccante su Conte sono state rilanciate su X.

«Conte pensa di sapere tutto. Non è bello allenarsi con lui, è sempre arrabbiato, sempre con la faccia triste. Non piaceva a nessuno ed è per questo che non è durato a lungo. Per me, Mourinho è stato l’allenatore che ho apprezzato di più, perché ti dà la vita. Arrivi all’allenamento felice. Con quest’uomo non ci si annoia mai!»

Diego Costa su Antonio Conte: «È una persona che non si fida degli altri. Pensa di sapere tutto. Non è piacevole allenarsi con lui, è sempre arrabbiato, sempre con la faccia triste. Non piaceva a nessuno ed è per questo che non è durato a lungo [al Chelsea]. Il passato è passato».

