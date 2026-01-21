Home » Approfondimenti » Media e social

Diego Costa: «Conte pensa di sapere tutto. È sempre arrabbiato, non è piacevole allenarsi con lui»

Al podcast di Obi Mikel: «È sempre con la faccia triste, non si fida degli altri. Non piaceva a nessuno. Ecco perché non è durato a lungo al Chelsea»

Antonio Conte congratulates Diego Costa after the Premier League match between Chelsea and West Ham United at Stamford Bridge on August 15th 2016 in London, England. (Photo by John Rainford/phcimages.com)

Diego Costa e Conte non hanno avuto un buon rapporto al Chelsea anche se insieme hanno vinto una Premier. Diego Costa è stato oggi protagonista di Obi One Podcast il podcast di Obi Mikel. Si è parlato anche di Conte visto che tra una settimana si giocherà Napoli-Chelsea di Champions League.

Alcune frasi dell’ex attaccante su Conte sono state rilanciate su X.

«Conte pensa di sapere tutto. Non è bello allenarsi con lui, è sempre arrabbiato, sempre con la faccia triste. Non piaceva a nessuno ed è per questo che non è durato a lungo. Per me, Mourinho è stato l’allenatore che ho apprezzato di più, perché ti dà la vita. Arrivi all’allenamento felice. Con quest’uomo non ci si annoia mai!»

