De Zerbi resta a Marsiglia, ferma i rumors ma non le critiche sui suoi metodi

Roberto De Zerbi, tecnico del Marsiglia, è intervenuto ieri in conferenza stampa e riportiamo qui di seguito un estratto significativo delle sue parole sul momento difficile che sta vivendo alla guida tecnica del club.

«Esonero o dimissioni? Io sono di nuovo qui, non c’è nulla da confermare o smentire. Con Pablo Longoria e Medhi Benatia (rispettivamente presidente e ds del Marsiglia, ndr) ne abbiamo parlato. Ci siamo incontrati per cercare di trovare la migliore soluzione possibile e l’abbiamo fatto. Io sono ancora qui. Mi hanno insegnato ad assumermi le mie responsabilità e non c’è nulla da confermare: ero l’allenatore dell’Olympique e lo sono ancora. Ho la forza di restare a Marsiglia per altri 5 o 6 anni perché ho la passione, mi piace qui. I giocatori mi sostengono e quello che mi dà fastidio sono le sconfitte. Non è una questione di passione, ma di impotenza. Sono sconfitte che lasciano il segno, ma i giocatori hanno grandi qualità umane e sportive.»

De Zerbi, non sembra che il fronte marsigliese sia poi così unito (Equipe)

Ne parlano così in Francia, su L’Equipe:

“Pare che il fronte marsigliese, dietro il celebre “Soli contro tutti”, non sia così unito. Venerdì, De Zerbi si è nuovamente assunto la responsabilità del suo fallimento – «È una mia responsabilità» – pur insistendo sul fatto che «quando perdiamo, perdiamo tutti, ma non tutti allo stesso modo, perché l’allenatore ha più responsabilità.» «Secondo me, dobbiamo dare ai giocatori il tempo di creare coesione tra loro, di conoscersi.» Parlava del suo staff e dei giocatori, già presi di mira dopo la partita contro il Liverpool (0-3, 21 gennaio), ma aveva anche appena espresso qualche critica alla sua dirigenza. Una novità. « Se continuiamo a cambiare 7, 8 o 10 giocatori, se continuiamo con questa caccia alle streghe, è difficile diventare competitivi per ciò che il Marsiglia vuole e merita.»