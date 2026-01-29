De Zerbi in bilico sulla panchina del Marsiglia, Rmc Sport: “Sono in corso discussioni tra il tecnico e la dirigenza”

Dopo la sconfitta contro il Brugge e l’eliminazione in Champions League, è a rischio la posizione di Roberto De Zerbi sulla panchina del Marsiglia. Sono in corso discussioni per una sua possibile partenza, o permanenza in caso gli si voglia dare un’ultima chance.

Come riportato da Rmc Sport:

Roberto De Zerbi sarà ancora sulla panchina del Marsiglia sabato contro il Paris Fc? Sono in corso discussioni tra il tecnico e la dirigenza del club. Potrebbe quindi lasciare il Marsiglia in fretta anche se, al momento, non è stata presa alcuna decisione. Benatia, ds del Marsiglia, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo l’eliminazione dalla Champions: “Spero che i giocatori siano consapevoli che stasera è un fallimento professionale. Ho perso partite nella mia carriera, raramente ho provato questa sensazione di vergogna, abbiamo preso sei gol in due partite. Voglio che questa sconfitta abbia conseguenze sul resto della stagione”. La prima potrebbe essere un cambio di allenatore.