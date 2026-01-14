Home » Approfondimenti » Media e social

Dazn svela: Lang è uscito contrariato al momento del cambio

Già a fine primo tempo Conte aveva chiesto a Elmas di scaldarsi. Tutti conoscevano il suo caratterino, ma ora, con le voci di mercato, il giocatore suscita ancora più attenzione.

lang Napoli-Parma lang

Cm Cremona 28/12/2025 - campionato di calcio serie A / Cremonese-Napoli / foto Cristiano Mazzi/Image Sport nella foto: Noa Lang

L’avventura di Noa Lang a Napoli continuerà o no? Nessuno lo sa. Un giorno ha un piede in città e un altro in aereo pronto a partire. Alessio De Giuseppe, giornalista Dazn, ha svelato un retroscena in diretta tv nel post-partita di Napoli-Parma 0-0.

Napoli-Parma, retroscena Lang a Dazn

Di seguito le sue dichiarazioni:

“Lang è uscito un po’ contrariato al momento del cambio. A fine primo tempo Conte aveva chiesto ad Elmas di scaldarsi”.

Leggi anche: Questo Napoli somiglia alla Roma di Totti e Cassano che perse lo scudetto col Venezia: è forte ma solo quando vuole

Correlate