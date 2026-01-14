Dazn svela: Lang è uscito contrariato al momento del cambio

Open Var: contro il Napoli c’erano sia il rigore per il Verona che per l’Inter, anzi doveva essere ammonito Rrahmani

La trasmissione di Dazn: “non c'era fallo su Buongiorno in occasione dal fallo di mano. La revisione è lunga per essere sicuri. Giusto annullare il gol di Hojliund. Non è vero che l'arbitro di Napoli-Verona ha avuto 8.6, il voto è più basso»