Dazn svela: Lang è uscito contrariato al momento del cambio
Già a fine primo tempo Conte aveva chiesto a Elmas di scaldarsi. Tutti conoscevano il suo caratterino, ma ora, con le voci di mercato, il giocatore suscita ancora più attenzione.
L’avventura di Noa Lang a Napoli continuerà o no? Nessuno lo sa. Un giorno ha un piede in città e un altro in aereo pronto a partire. Alessio De Giuseppe, giornalista Dazn, ha svelato un retroscena in diretta tv nel post-partita di Napoli-Parma 0-0.
Napoli-Parma, retroscena Lang a Dazn
Di seguito le sue dichiarazioni:
“Lang è uscito un po’ contrariato al momento del cambio. A fine primo tempo Conte aveva chiesto ad Elmas di scaldarsi”.
Leggi anche: Questo Napoli somiglia alla Roma di Totti e Cassano che perse lo scudetto col Venezia: è forte ma solo quando vuole