Davide Ancelotti è stato in lizza per sostituire Rosenior allo Strasburgo (L’Equipe)

Scrive L'Equipe che lo Strasburgo ha contattato anche un sudamericano la cui identità non è stata confermata (Filipe Luis?) e alla fine ha scelto l'inglese Gary O'Neil

C’è stato anche Davide Ancelotti in lizza per sostituire Liam Rosenior diventato nuovo allenatore del Chelsea (ieri ha esordito in FA Cup contro il Charlton squadra di seconda divisione inglese, la nostra Serie B, dove peraltro è penultimo in classifica).

Scrive L’Equipe che Davide Ancelotti è stato preso in considerazione dallo Strasburgo che è un club satellite del Chelsea (hanno la stessa proprietà e per questo ci sono state polemiche in Francia, visto che lo Strasburgo è stato trattato come una dependance dei Blues).

Scrive il quotidiano sportivo francese:

Alla ricerca con urgenza di un allenatore dopo la partenza di Liam Rosenior per il Chelsea, lo Strasburgo ha ricevuto numerosi input. Tra gli uomini in lizza, anche l’italiano Davide Ancelotti (36 anni). Libero dopo la sua separazione dal Botafogo, che ha guidato per sei mesi, l’ex assistente del padre Carlo al Real Madrid, Bayern, Napoli ed Everton, aveva un profilo interessante. Era già stato in lizza per la panchina del Reims nell’estate del 2024, aveva (e ha, ndr) il vantaggio di parlare inglese, spagnolo e francese, ma pagò la scarsa esperienza come primo allenatore. Lo Strasburgo, che ha anche contattato un sudamericano la cui identità non è stata confermata (Filipe Luis?), alla fine ha scelto l’inglese Gary O’Neil.